Il mondo è sempre più digitale, quindi dobbiamo promuovere le nostre capacità comunicative per evitare malintesi nel telelavoro o nelle chat con i colleghi aziendali. Per aiutarti, in questo articolo parleremo di alcuni metodi o trucchi che potresti iniziare a usare.

Sappiamo che il lavoro a distanza ha portato molte possibilità e grandi opportunità per molti. Tuttavia, è anche vero che la distanza e le limitazioni nelle vie di comunicazione possono portare a determinate discrepanze.

Trucchi per evitare malintesi nel telelavoro o nelle chat

Siamo già nella sezione che attendevi più di tutte: quindi, siediti e annota tutto quel che puoi iniziare a utilizzare da subito.

Un buon trucco è rispondere in tempo

Nel posto di lavoro virtuale, a differenza di quello fisico, è facile ignorare o dimenticare di rispondere ad alcuni messaggi. Per evitare che altri pensino che non stai lavorando, ti consigliamo di rispondere il più rapidamente possibile. Questo farà in modo che nessuno nella tua squadra perda fiducia in te.

Per essere più efficienti con le risposte, ti consigliamo di fare quanto segue:

– Imposta un orario per controllare i messaggi del giorno;

– Gestisci le notifiche per evitare che ti raggiungano quando sei concentrato;

– Informa il tuo team del tuo programma di lavoro e di queste pratiche. In questo modo sapranno quando è conveniente parlare con te;

– Queste sono semplici azioni che ti porteranno grandi risultati.

Annotare le informazioni rilevanti potrebbe aiutarti a evitare malintesi nel telelavoro o nelle chat

Per evitare malintesi nel telelavoro o nelle chat, ti consigliamo di annotare le informazioni importanti. Inoltre, è un’abilità molto preziosa nel cyberspazio, poiché siamo sempre pieni di informazioni. Questo ti aiuterà in molti modi: sarai aggiornato sui punti più importanti degli incontri e non perderai la faccia con nessuno dei tuoi colleghi.

Fai presentazioni online

Tieni presente che presentarti a persone che non ti conoscono online è molto diverso da quando lo fai di persona. Ecco alcuni trucchi che renderanno la tua presentazione un successo:

– Cerca di avere una buona connessione a Internet per evitare interruzioni;

– Avere uno spazio visivamente piacevole dietro di te;

– Cerca di parlare molto chiaramente;

– Fai attenzione nella presentazione a ciò che mostrerai. Un buon passo per far questo sarebbe evitare l’uso di diapositive noiose.

Dai e ricevi feedback

Per migliorare la produttività, oltre che per evitare malintesi nel telelavoro e nelle chat, è bene istituire un sistema di feedback. Ciò consentirà ai membri del tuo team di valutarsi onestamente. Puoi farlo tramite moduli di feedback o messaggistica istantanea tramite domande specifiche a cui è necessario rispondere. E, quando ricevi un feedback, rispondi con un piano per migliorare quell’aspetto che ti è stato segnalato.

Ultimo ma non meno importante: prenditi cura di tutto ciò che scrivi nel tuo lavoro. Rivedi e modifica sempre con attenzione.