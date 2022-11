La digitalizzazione del gioco nella prospettiva dei casinò online presenta differenze e similitudini fondamentali, se paragonate a confronto con i casinò tradizionali. Da un lato abbiamo un servizio più celere, semplice da usare, sempre a portata di clic, come poker, roulette, blackjack, slot online e tantissimi altri giochi, dall’altro lato, abbiamo le sale da gioco classiche con il croupier e tutti i giocatori riuniti intorno ai tavoli.

Qualcosa cambia profondamente grazie alla digitalizzazione, non è un caso se il Metaverso entrerà perfino nelle scuole, segno di un nuovo mondo multimediale che muterà ancora una volta la quotidianità degli esseri umani in ogni aspetto.

Bisogna considerare, però, che forse la digitalizzazione potrebbe rappresentare una naturale evoluzione dell’uomo a comprensione dell’universo attraverso i numeri, interpretato come macrocosmo scritto dalla matematica, oppure come semplice innovazione tecnologica devota al comfort e al miglioramento della qualità di vita degli esseri umani.

Ed è proprio la tecnologia che è diventata un presupposto scientifico fondamentale, non solo per la comprensione del mondo ma anche per le attività quotidiane che svolgiamo, dal lavoro al tempo libero, ecco perché è fondamentale questa riflessione per comprendere meglio la differenza fra casinò online e casinò tradizionali.

Velocità di gioco contro esperienza fisica

I casinò tradizionali offrono un’esperienza a 360 gradi, dove il giocatore è fisicamente presente nella sala ma questo molto spesso potrebbe creare degli intoppi, come contrattempi, affrontare un lungo viaggio e così via. La velocità di gioco dei casinò online è sicuramente una delle prospettive più apprezzate che la scienza tecnologica ha messo a disposizione dei giocatori.

Saltare la fila e trovare sempre un gioco libero

A proposito della velocità di gioco che i casinò online riescono a offrire agli utenti, un altro vantaggio particolarmente apprezzato dagli appassionati, riguarda sicuramente la possibilità di trovare sempre un tavolo virtuale libero e quindi saltare la fila. Certo, nei casinò tradizionali questa può essere anche l’occasione per conoscere persone e fare nuove amicizie, ma non sempre si possiede tutto questo tempo a disposizione, per questo a volte è meglio velocizzare i processi ludici.

Giocare in diretta live con un vero croupier

Se in teoria si parla di casinò virtuali, in pratica l’esperienza di gioco è fedele alla realtà, soprattutto grazie alle nuove innovazioni tecnologiche che riguardano lo streaming in diretta e consentono di giocare live con la roulette, poker o blackjack, con un vero e proprio croupier che gestisce il gioco da un casinò reale. Questa prospettiva abbatte definitivamente la differenza fra casinò online e tradizionali, schiacciando l’esperienza in un unicum che la rende perfettamente fedele alla realtà.

Risparmio su viaggi, pernottamenti e abbigliamento

Una delle prospettive che la tecnologia ha offerto ai giocatori, riguarda proprio la possibilità di risparmiare sul viaggio, il pernottamento e l’abbigliamento per raggiungere ed entrare in un casinò tradizionale. I casinò online offrono un abbattimento dei limiti di spazio e tempo, fornendo il gioco immediatamente, senza dover programmare le ferie e sostenere ulteriori costi oltre al denaro necessario per giocare.

Bonus, rimborsi e offerte contro sconti e promozioni

Questo è l’ultimo aspetto che la tecnologia ha cambiato profondamente nei casinò online rispetto a quelli tradizionali. Se nelle sale da gioco fisiche ogni giocatore veniva invogliato a restare e giocare con sconti e promozioni sui servizi offerti dal casinò, il marketing digitale ha cambiato totalmente il volto dei casinò online. Gli sconti si sono trasformati in bonus di benvenuto che raddoppiano la cifra del primo deposito, ma anche bonus parziali a percentuale, oppure rimborsi sulle giocate perse e altre offerte personalizzate sui giochi preferiti dagli utenti.