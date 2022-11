Nel 2021 sembrava che i Bitcoin, ossia la criptovaluta più conosciuta, fosse inarrestabile poiché il suo prezzo si avvicinava a 70.000 dollari a moneta. A distanza di un anno a valuta ha perso oltre il 70% del suo valore, tanto da venire scambiata per 19.000 dollari. Ciò ha fatto sorgere dei dubbi sul fatto se investire su questa criptovaluta fosse un fallimento o bisogna provare a credere e affrontare un investimento?

Ovviamente anche i Bitcoin avranno avuto dei giorni migliori, ma possiamo essere ancora ottimisti al riguardo. Se consideriamo la storia di vendite e recuperi di Bitcoin e un importante evento imminente, questa criptovaluta sembra piuttosto interessante ai prezzi attuali.

Bitcoin, potrà ancora una volta risalire nei prossimi anni?

Seguendo l’andamento di questi due anni, sappiamo che enormi prelievi sono un evento comune. In effetti, nell’ultimo decennio si sono verificati tre arresti anomali peggiori di quello attuale. È successo nel 2011, 2015 e nel 2017. La cosa importante è che in tutte le tre crisi, il Bitcoin si è sempre ripreso alla grande. Quando si esaminano le ragioni degli arresti anomali precedenti, la situazione attuale sembra piuttosto blanda. Nel 2011, Mt. Gox, uno scambio giapponese responsabile di circa il 70% di tutte le transazioni di Bitcoin, è stato violato, provocando il furto di oltre 800.000 Bitcoin.

Non solo la valuta si è ripresa alla grande da questa grande crisi, ma è salito a nuovi massimi negli anni successivi. Se Bitcoin può sopravvivere a un evento dannoso come un crollo del 99%, non ho dubbi che possa riprendersi dall’attuale mercato ribassista e dai venti contrari macroeconomici. Forse il nuovo catalizzatore più importante a breve termine è il prossimo dimezzamento, che dovrebbe avere luogo nel secondo trimestre del 2024. L’halving si riferisce a un evento che si verifica all’incirca ogni quattro anni. Il protocollo di Bitcoin richiede che dopo ogni 210.000 blocchi estratti, la ricompensa data ai minatori venga dimezzata. All’inizio venivano ricompensati con 50 bitcoin ogni volta che risolvevano un problema.

Si tratta semplicemente di domanda e offerta

Avanti veloce fino ad oggi e i minatori stanno ricevendo 6,25 token e quel numero dovrebbe essere dimezzato in circa 18 mesi. Non ci vuole un genio per capire che se ai minatori vengono premiati meno Bitcoin, è probabile che il valore di quelle monete aumenti. Possiamo semplicemente parlare di domanda e offerta. Il bitcoin è stato recentemente raggruppato in un ampio paniere di investimenti rischiosi e, in quanto tale, il mercato lo ha martellato. Ma gli investitori dovrebbero anche capire che il mercato è un indicatore anticipatore e si riprende prima del più ampio contesto economico.

È del tutto possibile che potremmo vedere una risoluzione dei vincoli della catena di approvvigionamento causati dalla pandemia e dall’invasione russa dell’Ucraina nei prossimi 12-24 mesi, il che allenterebbe il tasso di inflazione. Ciò probabilmente spingerebbe la Federal Reserve a modificare la sua strategia di aumento dei tassi e potrebbe benissimo essere il catalizzatore di crescita che gli investitori stavano aspettando. Considerando che nel corso dell’ultimo anno Bitcoin ha seguito i titoli in crescita quasi di pari passo, il prossimo dimezzamento e un potenziale calo dell’inflazione potrebbero far salire il prezzo della moneta.

