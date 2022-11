Molte delle specie animali a rischio si trovano in tale stato a causa delle attività umane, in modo indiretto e anche diretto. Nel primo caso si può annoverare il cambiamento climatico e l’inquinamento che vanno di fatto a distruggere gli ecosistemi e gli habitat. Per il secondo caso, si parla di solito di bracconaggio che nonostante siamo nel ventunesimo secolo, è sempre collegato a metodi di cosiddetta “medicina tradizionale“. Tra gli animali a rischio ci sono anche le tartarughe.

Nello specifico si parla di tartarughe marine dell’Oceano Pacifico che depongono le uova a Panama. Il rischio maggiore è proprio durante tale stadio della loro vita in quanto le uova vengono raccolte e vendute porta a porta per le città limitrofe. Il motivo? Come sempre in questi casi è perché si crede siano afrodisiache.

Tartarughe marine a rischio per la libido umana

Le parole degli ambientalisti: “Soprattutto gli uomini pensano che mangiando uova di tartaruga avranno più piacere sessuale. Le uova non ti aiuteranno. Non sono un afrodisiaco. Non possiamo semplicemente metterle in acqua perché devono passare attraverso un processo chiamato ‘imprinting’ che li riporterà tra 18-20 anni alla stessa spiaggia dove sono nati. Ci sono molte minacce per le tartarughe marine, sia nel Pacifico che nei Caraibi: raccolta illegale di uova, consumo eccessivo della loro carne, dei loro gusci. Sono usati per pettini e vestiti.”

Proteggere la schiusa di queste tartarughe non è semplice. Il periodo in cui avviene parte a luglio e finisce il febbraio dell’anno seguente. E ovviamente non si parla solo di difendere le uova da chi tenta di prenderle per venderla, ma c’è anche tutto il resto come semplici attività dell’uomo nei primi metri di oceano.