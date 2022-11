Una “biopsia” archeologica del paesaggio di Stonehenge ha rivelato una serie nascosta di grandi fossati, che circondano la struttura in pietra. È stata condotta la prima vasta indagine elettromagnetica della regione, che ha aiutato gli archeologi a scoprire centinaia di grandi pozzi, ciascuno largo più di 2 metri.

Alcuni di essi sono stati probabilmente realizzati da mani umane migliaia di anni fa, secondo lo studio, pubblicato su Journal of Archaeological Science.

Le nuove scoperte

Non si sa a cosa servissero le fosse, ma data la mancanza di “funzioni utilitarie” associate, i ricercatori sospettano che fossero in qualche modo collegate alla “strutturazione cerimoniale a lungo termine” di Stonehenge. Altre antiche fosse, scoperte vicino al parcheggio dell’ex centro visitatori di Stonehenge, risalgono all’8000 a.C. circa e sono associate a oggetti di scena per la caccia all’uro (un tipo di bestiame estinto) e all’osservazione lunare. Stonehenge stesso è stato costruito solo circa 5.000 anni fa.

“Combinando nuove tecniche geofisiche con carotaggi e scavi puntuali, il team ha scoperto alcune delle prime prove di attività umana ancora da scoprire nel paesaggio di Stonehenge“, spiega Nick Snashall, un archeologo che lavora con Stonehenge & Avebury World Heritage Site. “La scoperta della più grande fossa conosciuta del primo Mesolitico nell’Europa nord-occidentale mostra che questo era un luogo speciale per le comunità di cacciatori-raccoglitori migliaia di anni prima che venissero erette le prime pietre“, aggiunge.

I depositi preistorici sono strutture archeologiche comuni nel Regno Unito e nell’Europa nordoccidentale, ma di solito non sono più larghi o più profondi di un metro. I fossati ovali larghi più di 2 metri sono molto rari, ma intorno a Stonehenge e nelle vicinanze di Durrington Walls Henge sembrano essere insolitamente concentrati.

Nella recente analisi a Stonehenge, i sensori geofisici e le indagini archeologiche hanno rilevato 415 grandi pozzi, in un’area di 2,5 km2. Quando i ricercatori hanno analizzato nove di questi pozzi, sei sono stati considerati creati dagli esseri umani molto tempo fa, due erano presenti in natura e uno era un deposito agricolo recente.

L’abbondanza di queste strutture è un tipo di attività preistorica che deve ancora essere vista a Stonehenge, o nell’Europa nordoccidentale in generale. Le fosse rotonde vanno dal primo Mesolitico, intorno all’8000 a.C., alla media età del bronzo, intorno al 1300 a.C., e sono per lo più concentrate su un terreno più elevato a est ea ovest di Stonehenge. La più antica e la più grande delle fosse è larga oltre 3 metri e profonda 1,85 metri.

“Quello che stiamo vedendo non è un’istantanea di un momento nel tempo. Le tracce che vediamo nei nostri dati abbracciano millenni, come indicato dall’intervallo di 7.000 anni tra le fosse preistoriche più antiche e più recenti che abbiamo scavato“, ha affermato Paul Garwood, storico dell’Università di Birmingham. “Dai primi cacciatori-raccoglitori dell’Olocene ai più recenti abitanti di fattorie e sistemi di campi dell’età del bronzo, l’archeologia che stiamo rilevando è il risultato di un’occupazione complessa e in continua evoluzione del paesaggio”, sottolinea.

La capacità della tecnologia dei sensori di scansionare un paesaggio e rivelare potenziali siti archeologici ci sta fornendo una visione senza precedenti dei paesaggi preistorici. Stonehenge è solo l’inizio.