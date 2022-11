Come sappiamo una dieta equilibrata è una parte essenziale per uno stile di vita sano, soprattutto quando qualcuno vuole perdere peso. Ciò significa che dovremmo sempre provare a caricare cibi freschi e integrali come frutta, verdura e cereali integrali piuttosto che opzioni lavorate come pasti surgelati e snack salati. Una specie di cibi trasformati che dovremmo cercare di evitare sono i cibi in scatola, in quanto sono ricchi di sodio e conservanti.

Sebbene questi possano essere articoli da dispensa popolari che possono durare a lungo sullo scaffale senza andare a male, i rischi per la salute che pongono in genere non ne valgono la pena. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di carne in scatola. Gli esperti ci hanno detto di più sui pericoli di questi alimenti sulla nostra salute. Scopriamo insieme quali sono i lati negativi di questo alimento.

Carne in scatola, è bene evitarla per non avere grasso sullo stomaco

Mentre molti cibi in scatola fanno male, e non c’è una risposta diretta per quale sia il peggiore in assoluto, gli esperti affermano che le carni in scatola sono in cima alla sua lista. Sono molto ricchi di calorie, grassi, grassi saturi e sodio. Inoltre, alcuni cibi in scatola potrebbero anche essere ricchi di grassi e oli per aggiungere sapore che può davvero aggiungere calorie extra. Tutti questi ingredienti possono portare a una serie di problemi di salute, ma sono particolarmente dannosi per chiunque cerchi di perdere peso o mantenere il cuore sano.

Se aumenta l’apporto calorico si può arrivare ad un aumento di peso e a malattie cardiovascolari. L’elevata quantità di grassi saturi nelle carni in scatola può contribuire ad aumentare i livelli di colesterolo cattivo che possono ostruire le arterie e l’alto contenuto di sodio può causare ritenzione idrica e aumentare la pressione sanguigna. Ciò potrebbe portare a evitare di assumere questo cibo senza alcun rimorso. Quindi se vogliamo perdere peso e stare attenti alla salute del nostro cuore qual’è la soluzione migliore quando si tratta di carne?

Secondo gli esperti è sempre bene consumare carne fresca nei supermercati o comunque del banco gastronomia. Ovviamente se proprio non riusciamo fare a meno di questa carne in scatola è bene scegliere opzioni più salutari e light.

Foto di Bronisław Dróżka da Pixabay