Samsung ha rilasciato il nuovo aggiornamento di Android 13 per un numero sempre crescente di smartphone della loro gamma, come Galaxy Z Flip 3, l’ultimo aggiunto alla lista. La prima versione stabile di Android 13 di Z Flip 3 viene fornita con la versione firmware F711BXXU3DVK3 e il suo lancio è iniziato in India, incrociando le dita che il lancio si espanderà per coprire più mercati nei prossimi giorni.

I dispositivi pieghevoli di Samsung non hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 13/One UI 5.0 allo stesso ritmo delle linee Galaxy S e Galaxy Note, ma è bello vedere che l’azienda sta iniziando a farlo. Questo nuovo aggiornamento arriva sulla scia dell’aggiornamento per Galaxy Z Fold 3. Ciò lascia il modello precedente al di fuori della lista, ma si spera che questo presto cambi.

Galaxy Z Flip 3, arriva anche per lui l’aggiornamento di Android 13

Ci sono molte novità in One UI 5.0, anche se non c’è molto o niente in termini di funzionalità appositamente progettate per la linea Galaxy Z Flip. Il nuovo aggiornamento viene fornito in bundle con la patch di sicurezza di novembre 2022 e possiamo scaricarlo via etere dal menu Impostazioni »Aggiornamento software del telefono. L’aggiornamento One UI 5.0 permetterà a Samsung di migliorare fluidità e velocità delle animazioni, dopo le critiche ricevute in passato. E non dimentichiamoci di Android 13, visto che Google sta lavorando a varie novità, fra cui feature per benessere, sicurezza e gaming.

Oltre a un generale rinnovamento del sistema, ci sono parecchie novità: gli smartphone accolgono nuove possibilità di personalizzazione, con tavolozze dei colori più complete e miglioramenti alle icone, nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura sullo sfondo del pannello rapido, della home e del sistema. Ci saranno nuovi stili per l’orologio, per la schermata di blocco e non solo, nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili, routine più avanzate, Modalità Sonno, widget impilabili, nuove gesture per il multitasking e la modalità schermo diviso. Verrà implementato un nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, novità per l’app Fotocamera e la Galleria, notifiche più ampie, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo e tanto altro.

Immagine via Samsung