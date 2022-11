Mentre tutti si sbattono a destra e sinistra per cercare la promo del Black Friday più conveniente, Iliad ha deciso silenziosamente di lanciare un’offerta shock. Una delle tariffe più iconiche dell’azienda è ora disponibile ad un prezzo scontato! Ma non è tutto, torna in campo una promo per gli utenti più esigenti. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Il Black Friday trascina proprio tutti, anche gli operatori telefonici. Se la vostra tariffa telefonica non vi soddisfa e siete alla ricerca di qualcosa di più interessante, allora, Iliad potrebbe avere quello che fa al caso vostro! Ma fate attenzione, la promo non durerà per sempre.

Iliad: Flash 120 al prezzo di soli 7,99 euro al mese

Ebbene sì, in occasione del Black Friday, Iliad ha deciso di lanciare Flash 120, una versione rinnovata della Giga 120 ad un prezzo esclusivo di soli 7,99 euro al mese. Cosa include la tariffa? Minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 120 GB di traffico dati in 4G/4G+. É previsto un costo della SIM una tantum di 9,99 euro. Ma non è tutto! per l’occasione è anche tornata in campo, adesso a tempo indeterminato, Giga 150! La promo include minuti illimitati, messaggi illimitati e ben 150 GB di traffico dati in 5G a soli 9,99 euro al mese. Anche qui è previsto un costo della SIM una tantum di 9,99 euro.

La promo Flash 120, come già accennato, è disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Il termine ultimo per attivarla è, al momento, fissato per il 15 dicembre 2022. Se vi interessa la promo, quindi, farete bene a non pensarci troppo, potreste rimanere a mani vuote! Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Iliad.it