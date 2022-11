Lo studio di neuroimaging ha rilevato dei cambiamenti cerebrali davvero significativi nelle persone con Long Covid. Questi cambiamenti erano soprattutto presenti nelle aree associate alla comprensione del linguaggio, alla cognizione e al controllo del nostro ritmo circadiano sei mesi dopo aver avuto la malattia. Utilizzando un tipo di risonanza magnetica gli esperti hanno scoperto questi cambiamenti nel nostro cervello.

Secondo i CDC circa un adulto su 5 sarà affetto da sintomi a lungo termine del Covid-19. I sintomi neurologici associati al Long Covid includono difficoltà di pensiero o concentrazione, mal di testa, problemi di sonno, vertigini, sensazione di formicolio, cambiamento dell’olfatto o del gusto e depressione o ansia. Gli ultimi studi hanno anche suggerito che il Covid-19 è associato ad alterazioni del cuore, polmoni e altri organi anche in pazienti asintomatici.

Covid-19, la risonanza magnetica ci rivela cambiamenti cerebrali dopo la malattia

Per questo studio, i ricercatori hanno utilizzato l’imaging ponderato per la suscettibilità per analizzare gli effetti che Covid-19 ha sul cervello. La suscettività magnetica indica quanto determinati materiali, come sangue, ferro e calcio, si magnetizzeranno in un campo magnetico applicato. Questa capacità aiuta a monitorare una serie di condizioni neurologiche, come ictus, tumori e malformazioni vascolari. Gli studi a livello di gruppo non si sono precedentemente concentrati sui cambiamenti di Covid-19 nella suscettibilità magnetica del cervello, nonostante diversi casi clinici segnalassero tali anomalie.

Il nuovo studio ha quindi evidenziato questo aspetto sugli effetti neurologici dell’infezione e riporta anomalie significative nelle persone sopravvissute alla malattia. I ricercatori hanno analizzato i dati di imaging ponderati per la suscettibilità di 46 pazienti guariti dall’infezione e 30 controlli sani. L’imaging è stato eseguito entro sei mesi dal recupero. Tra i pazienti con Long Covid, i sintomi più comunemente riportati sono stati affaticamento, disturbi del sonno, mancanza di attenzione e problemi di memoria. La suscettibilità può riflettere la presenza di quantità anormali di composti paramagnetici, mentre una minore suscettibilità potrebbe essere causata da anomalie come la calcificazione o la mancanza di molecole paramagnetiche contenenti ferro.

Stanchezza, insonnia, depressione sono collegati a precise aree del cervello

I risultati della risonanza magnetica hanno riportato che i pazienti che si sono ripresi da Covid-19 avevano valori di suscettibilità significativamente più alti nel lobo frontale e nel tronco cerebrale rispetto ai controlli sani. I cluster ottenuti nel lobo frontale mostrano principalmente differenze nella sostanza bianca. Queste regioni del cervello sono collegate a stanchezza, insonnia, ansia, depressione, mal di testa e problemi cognitivi. I ricercatori hanno anche trovato una differenza significativa nella regione del diencefalo ventrale destro del tronco encefalico.

Questa regione è associata a molte funzioni corporee cruciali, tra cui il coordinamento con il sistema endocrino per il rilascio di ormoni, la trasmissione di segnali sensoriali e motori alla corteccia cerebrale e la regolazione dei ritmi circadiani. Tuttavia, i punti temporali longitudinali nell’arco di un paio d’anni chiariranno se esiste un cambiamento permanente. I ricercatori stanno conducendo uno studio longitudinale sulla stessa coorte di pazienti per determinare se queste anomalie cerebrali persistono per un periodo di tempo più lungo.

