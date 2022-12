Per tutti noi amanti dei carboidrati ciò non può fare altro che rallegrarci. Le patate, un amido molto spesso colpevole e condannato potrebbe essere invece un’arma segreta se vogliamo perdere peso con poco sforzo. Un nuovo studio ha determinato quali sono i benefici per la nostra salute delle patate. Sono incredibilmente ricche di nutrienti e sono una parte importante di una dieta sana.

L’ortaggio a radice è stato a lungo snobbato come troppo amidaceo per le persone con insulino-resistenza e una volta era considerato un contributore al diabete di tipo 2. Tuttavia questo pensiero può cambiare visto che ora lo studio afferma che sia adatto per una dieta ideale. Inoltre poiché l’amido è a basso contenuto calorico, ma molto saziante può contribuire a ridurre il girovita.

Patate, i loro benefici per la nostra salute

Le persone tendono a mangiare lo stesso peso di cibo indipendentemente dal contenuto calorico per sentirsi sazi. Mangiando cibi con un peso maggiore a basso contenuto calorico, puoi facilmente ridurre il numero di calorie che consumiamo. Lo studio ha incluso 36 persone di età compresa tra 18 e 60 anni che erano in sovrappeso, obese o avevano insulino-resistenza. Ai partecipanti sono state somministrate due diete diverse, entrambe ricche di frutta e verdura e hanno scambiato il 40% del tipico consumo di carne americana con fagioli, piselli o patate.

L’aspetto chiave di questo nuovo studio è che non sono stati ridotte le porzioni dei pasti, ma è stato abbassato il contenuto calorico, includendo le patate. Il pasto di ogni partecipante è stato adattato alle loro esigenze caloriche personalizzate, ma sostituendo parte del contenuto di carne con patate, i partecipanti si sono trovati più sazi, più veloci e spesso non hanno nemmeno finito il pasto. In effetti è stato evidenziato che ci aiutano a perdere peso senza alcun sforzo. Le patate contengono vitamina C, vitamina B6, potassio, magnesio, acido folico e fibre, che promuovono la salute e hanno anche proprietà antiossidanti.

Le patate sono state bollite, con la buccia, quindi poste in frigorifero per 12-24 ore per massimizzare la loro fibra. Gli spuds sono stati poi inclusi nel pranzo e nella cena dei partecipanti sotto forma di purè di patate, torta di pastore, spicchi, insalata e capesante. Confrontando i nutrienti, gli scienziati hanno scoperto che le patate erano salutari quanto fagioli e piselli. Le persone possono ancora mantenere una dieta sana e concedersi alcune patate, sfidando ciò che si credeva in precedenza sull’amido un tempo maledetto. Ovviamente gli amanti dei carboidrati non possono solo mangiare le patate, ma non è nemmeno necessario rinunciarvi del tutto. In effetti, le patate sono poco costose e vengono facilmente incorporate nei pasti di tutti i giorni.

L’obesità è una malattia incredibilmente complessa che stiamo affrontando su tre diversi fronti: la ricerca che esamina come e perché i nostri corpi reagiscono in un determinato modo, la ricerca che esamina le risposte individuali alla dieta e all’attività fisica, e le discussioni a livello politico e la comunità programmi che portano la nostra ricerca in strategie che le nostre comunità locali e globali possono utilizzare per vivere una vita più sana.

Foto di Couleur da Pixabay