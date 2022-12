Fortnite è arrivata al suo ultimo capitolo, il capitolo 4, dove è stata rilasciata la nuova mappa. Oltre a questa Isola Battle Royale, sono state aggiunte anche nuove armi, nuovi poteri e anche un nuovo pass di battaglia che include Doom Slayer e Geralt di Rivia. La stagione è iniziata circa un giorno dopo l’evento finale del capitolo 3 e durerà fino al 10 marzo.

Per quanto riguarda alcune modifiche al gameplay, è stato aggiunto un intero arsenale di nuove armi che i giocatori possono usare, insieme a un nuovo veicolo per moto da cross. Tuttavia il più grande cambiamento nella nuova stagione del gioco, sono i Reality Augments che danno a ogni giocatore nella partita un aggiornamento casuale come ricariche più veloci per alcuni tipi di pistole, armi speciali o la possibilità di ridistribuire il nostro aliante.

Fortnite, il quarto capito arriva con una mappa nuova e nuove armi

Questi aggiornamenti avvengono casualmente durante ogni partita e i giocatori raccoglieranno più potenziamenti casuali più a lungo dura una partita. Il pass battaglia include numerose skin originali e alcune icone di videogiochi questa volta. I giocatori che acquistano il pass avranno accesso al Doom Slayer, il protagonista di Doom, così come Geralt di Rivia della serie The Witcher più avanti nel pass. Come i pass precedenti anche questo nuovo costa sempre 9,50 dollari e ci da la possibilità di sbloccare tutte le ricompense premium comprese.

Insieme a questo pass ci sarà anche una versione gratuita del pass, dove ovviamente ci sarà un set di ricompense limitato, che può essere aggiornato in qualsiasi momento per sbloccare tutto ciò che abbiamo guadagnato finora. Non si sa per quanto tempo potrebbe durare il nuovo capitolo di Fortnite, ma ultimamente Epic ha reso i capitoli sempre più brevi. Mentre i primi due capitoli sono durati quasi due anni ciascuno, il capitolo 3 si chiuderà quasi esattamente un anno dopo la sua uscita, ma è ancora troppo presto per dire se questo è il piano di Epic per i capitoli futuri.

Moto da cross e nuove animazioni

Il quarto capitolo introduce una moto da cross da guidare chiamata Trail Thrasher, una palla di neve in cui rotolare, il martello Onda d’urto con cui lanciarsi e saltare gli ostacoli con una nuova animazione, e non solo. Ciò che invece ha deluso è stato l’evento che ha preceduto quest’ultimo capitolo. Denominato Frattura è stato un raro flop di Epic Games, con i fan che sono rimasti allibiti dall’evento. La sequenza nella lobby aveva poco più di un televisore con un countdown, dopodiché non è seguito un altro “epico set-piece” come nelle stagioni precedenti ma “una scadente caccia all’easter egg”: i giocatori hanno dovuto esplorare una “piccola area sandbox, completando quest per guadagnare frammenti Punto Zero.

Si è notato inoltre anche notato che l’ambientazione in generale si è fatta meno popolata col tempo, suggerendo che i fan erano annoiati dall’evento. Ci sono voluti diversi minuti per capire cosa dovessimo fare e, una volta compreso, non vedevamo l’ora che finisse.

Foto di Rene da Pixabay