Coltivare colture al buio con pannelli solari potrebbe essere un modo più efficiente per utilizzare l’energia del sole per il cibo. La fotosintesi è un processo mediante il quale l’energia solare viene convertita in energia chimica per realizzare la sintesi di composti organici. In breve, è fondamentalmente la base di tutta la vita.

Tutto quel che mangiamo è dovuto a questo processo. Le piante usano la luce del sole, l’acqua e l’anidride carbonica per crescere. Quindi, gli umani mangiano quelle piante o mangiano animali che si nutrono di quelle piante. Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le piante non riescono a trasformare la luce del sole in crescita. Le stime suggeriscono che le piante convertono la luce solare e l’anidride carbonica in nuova biomassa con un tasso di efficienza di solo l’1%.

“Se possiamo essere più efficienti con l’area necessaria per produrre il cibo necessario all’umanità, possiamo trasformare i terreni agricoli in terreni naturali“, ha teorizzato Robert Jinkerson, professore all’Università della California, negli Stati Uniti.

Il team di scienziati guidato da Jinkerson ha proposto un’alternativa: utilizzare pannelli solari per alimentare un processo chiamato elettrocatalisi, che crea un liquido che alghe, lieviti e piante possono utilizzare per crescere al posto della luce solare. Pertanto, sarebbe possibile coltivare colture al buio.

I ricercatori hanno utilizzato pannelli solari per far funzionare una macchina che converte anidride carbonica, elettricità e acqua in acetato. Quindi hanno dato il prodotto risultante ad alghe, lievito, funghi e alcuni tipi di piante, come piselli dall’occhio, pomodori, colza e riso. Con sorpresa degli scienziati, le piante coltivate hanno consumato l’acetato e sono cresciute, anche nella completa oscurità.

Tuttavia, c’è un problema. Gli autori dello studio sapevano solo che le piante consumavano acetato perché le avevano dissolte per analizzare se avevano molecole di carbonio acetato. Ma dare alle piante abbastanza acetato per crescere si è rivelato tossico per loro. Mentre le piante possono tecnicamente crescere sull’acetato, non possono esattamente prosperare su di esso. Pertanto, le piantagioni nell’oscurità sono ancora lontane dal diventare una realtà.

Fino ad allora, ci sono già molti modi per utilizzare i terreni agricoli in modo più efficiente, sottolinea Elizabete Carmo-Silva, ricercatrice portoghese dell’Università di Lancaster, nel Regno Unito. Ridurre gli sprechi alimentari, mangiare meno carne e bruciare meno raccolti per i biocarburanti sono buoni esempi.

La professoressa di fisiologia delle colture sta attualmente lavorando a un progetto per aumentare l’efficienza fotosintetica dei piselli dall’occhio, una coltura importante in Africa e in Asia. Il suo team sta cercando di trovare un allevatore di fagioli dall’occhio che sia il 20% più efficiente nella fotosintesi.

I risultati dello studio sono stati recentemente pubblicati sulla rivista scientifica Nature Food.