Dopo mesi di test e chiacchiere varie sull’argomento, il momento è finalmente arrivato. Nelle scorse ore, WhatsApp ha annunciato ufficialmente l’arrivo degli avatar sul suo servizio per tutti gli utenti iOS e Android. Curioso di sapere come si creano e come puoi utilizzarli? In questo articolo andiamo a spiegartelo nel dettaglio!

Ebbene sì, WhatsApp ha deciso di fare un piccolo regalo ai suoi utenti per Natale. Completamente a sorpresa, gli avatar sono in fase di rilascio per tutti gli utenti. Ovviamente, è necessario scaricare l’ultimo aggiornamento dell’app per poterli utilizzare. Bando alle ciance, andiamo a scoprire il loro potenziale.

Come creare ed usare gli avatar su WhatsApp

Ora che gli avatar sono arrivati su WhatsApp per tutti la domanda sorge spontanea, come si creano? Semplice, all’interno delle impostazioni! É comparsa, infatti, una nuova sezione interamente dedicata agli avatar, basta cliccarci su e potrai personalizzare il tuo avatar come più ti piace. Le differenti combinazioni disponibili sono già una marea, tuttavia, WhatsApp ha fatto sapere che aggiungerà nuove opzioni nel tempo! Personalizzato il tuo avatar, l’applicazione creerà automaticamente un pacchetto di stickers da poter utilizzare all’interno delle chat per esprimerti in un modo tutto nuovo! Inoltre, puoi anche impostare l’avatar come immagine del profilo. Ti stanchi del look del tuo avatar e vuoi cambiarlo? Ti basta tornare nella sezione dedicata nelle impostazioni e modificarlo come preferisci!

Come abbiamo accennato, gli avatar sono attualmente in fase di rilascio per tutti. Sei tra quelli che, nonostante l’aggiornamento, ancora non ha ricevuto gli avatar? Non disperare, nel giro di qualche giorno li avrai disponibili!

Ph. credit: blog.whatsapp.com