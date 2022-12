All’inizio del 2022, l’Artico ha sperimentato il ciclone più forte mai registrato, con velocità del vento che hanno raggiunto i 100 km/h. Sebbene le tempeste non siano rare nell’Artico, questa ha portato a una vasta perdita di ghiaccio marino che ha sorpreso i ricercatori dell’Artico.

Nell’Artico, il ghiaccio marino – acqua di mare ghiacciata che galleggia sull’oceano nelle regioni polari – raggiunge la sua massima copertura a marzo e quello che si pensa sia il suo massimo più denso ad aprile. Ma sebbene il ghiaccio marino si stesse accumulando, quest’anno ha subito una grave battuta d’arresto. Tra il 20 e il 28 gennaio, la tempesta si è sviluppata sulla Groenlandia e ha viaggiato verso nord-est nel Mare di Barents, dove enormi onde hanno raggiunto un’altezza di 8 metri. Quelle onde hanno sollevato il ghiaccio marino sul bordo di una banchisa ghiacciata di 2 m su e giù, mentre onde ancora più grandi hanno spazzato 100 km verso il centro della banchisa. Sebbene i modelli meteorologici abbiano predetto con precisione l’evoluzione della tempesta, i modelli del ghiaccio marino non hanno previsto quanto la tempesta avrebbe influenzato lo spessore del ghiaccio.

Sei giorni dopo che la tempesta si è dissipata, il ghiaccio marino nelle acque colpite a nord della Norvegia e della Russia si era assottigliato di 0,5 m, il doppio di quanto previsto dai modelli di ghiaccio marino. I ricercatori hanno analizzato la tempesta in uno studio pubblicato il 26 ottobre sul Journal of Geophysical Research: Atmospheres. “La perdita di ghiaccio marino in sei giorni è stato il più grande cambiamento che abbiamo potuto trovare nelle osservazioni storiche dal 1979, e l’area di ghiaccio persa è stata del 30% maggiore rispetto al record precedente“, ha spiegato l’autore principale Ed Blanchard-Wrigglesworth, scienziato dell’atmosfera dell’Università di Washington a Seattle. “I modelli del ghiaccio hanno previsto alcune perdite, ma solo circa la metà di ciò che abbiamo visto nel mondo reale“.

Lo studio ha rilevato che il calore atmosferico della tempesta ha influenzato minimamente l’area, quindi deve essere successo qualcos’altro. Gli autori hanno offerto alcune idee sul perché il ghiaccio marino si è assottigliato così tanto, così velocemente. Potrebbe essere stato che i loro modelli avessero stimato erroneamente lo spessore del ghiaccio marino prima della tempesta. O forse le violente onde della tempesta hanno rotto il ghiaccio marino più del previsto. Potrebbe anche essere che le onde abbiano sollevato acque più profonde e più calde, che poi si sono alzate per sciogliere la banchisa dal fondo.

Lo spessore del ghiaccio marino è notoriamente difficile da studiare e modellare. Le interazioni tra il ghiaccio, l’oceano e l’atmosfera influenzano lo spessore del ghiaccio marino in modi che gli scienziati non comprendono appieno. E alcune di queste interazioni avvengono su una scala troppo piccola per essere modellate. Ad esempio, gli scienziati sanno che le pozze di acqua sciolta che compaiono sulla superficie del ghiaccio marino durante l’estate artica influenzano lo spessore del ghiaccio marino, ma tale effetto è difficile da modellare. Le pozze di fusione possono anche espellere i satelliti, che possono misurare quelle pozze come “oceano” piuttosto che come acqua sopra il ghiaccio marino.

E mentre il clima si riscalda, è più importante che mai comprendere le tempeste artiche e il loro effetto sul ghiaccio marino. In un articolo pubblicato sulla rivista Nature Communications a novembre, un team di scienziati della NASA ha scoperto che la perdita di ghiaccio marino e temperature più calde porteranno a tempeste artiche più forti entro la fine del secolo. Quelle tempeste più intense potrebbero portare piogge che potrebbero sciogliere il ghiaccio marino, causare temperature più calde e produrre acqua più calda dal profondo. “In futuro, questo è qualcosa da tenere a mente, che questi eventi estremi potrebbero produrre questi episodi di enorme perdita di ghiaccio marino“, ha detto Blanchard-Wrigglesworth.