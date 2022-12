I nostri amati gatti hanno diversi comportamenti che troviamo adorabili e tra questi c’è sicuramente l’atto di impastare. Per qualcuno è fare i biscotti, per altri fare il pane, ma il comportamento è sempre quello. Si parla ovviamente di quando allungano le braccia anteriori in modo quasi ritmico su una superfice morbida. Noi di solito associamo tale comportamento a un momento di serenità dell’animale, ma perché lo fanno?

Si tratta un comportamento che i gatti imparano fin da piccoli quando devono essere allattati. Impastano sulla pancia della madre aiutandolo nel compito con la produzione di diversi ormoni. Di per sé è anche un modo di comunicare dell’animale ed è questo aspetto in realtà che porta a non perdere questa abitudine anche da adulti. Non si parla quindi di un comportamento specifico di quando sono cuccioli.

I gatti adulti impastano per comunicare

I gatti adulti che impastano di solito lo fanno per un paio di motivi e il principale è il comunicare. Si tratta di un tratto vantaggioso mantenuto che gli permette di socializzare, non importa se con altri animali o direttamente con gli umani. Può essere tranquillamente visto come un segno di apprezzamento, soprattutto se fatto sulla persona stessa, e un modo per mostrare di sentirsi a proprio agio. Comportamento più raro, ma che può capitare e che ha lo stesso valore è quando succhiano qualcosa.

Come tutte le cose, l’eccessività ripetizione, l’abbondare, potrebbe indicare altro. Se infatti i nostri gatti tendono a impastare per molto tempo di fila e con molte ripetizione, l’animale forse sta comunicando di sentirti a disagio e che sta cercando conforto.