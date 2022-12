Il cielo ha da sempre catturato il nostro interesse con le sue nuvole soffici e candide. Ci siamo sempre chiesti ma quanto può pesare una nuvola? Se dobbiamo basarci solo sulla nostra vista, penseremmo subito a qualcosa di leggerissimo, ma secondo un nuovo studio non sembrerebbe essere proprio cosi. In effetti sembrerebbero essere più pesanti di quanto pensassimo.

Le nuvole sono composte principalmente da aria e milioni di minuscole goccioline d’acqua, che si formano quando l’acqua si condensa attorno a una particella “seme”. Le particelle di semi possono essere qualsiasi cosa, dall’acido nitrico ai vapori rilasciati dagli alberi, ma sono generalmente molto piccole.

Scienza, quanto pesa una nuvola?

Ci sono due modi disponibili per misurare il peso di una nuvola: uno è misurare il vapore acqueo che compone una nuvola, anche se per farlo abbiamo bisogno di sapere le dimensioni di una nuvola. Dobbiamo sapere anche quanto sono fitte le goccioline. Studi precedenti hanno misurato la dimensione dell’ombra di una nuvola e ne hanno stimato l’altezza, assumendo una forma approssimativamente cubica. Le nuvole non sono in genere a forma di cubo, ma i cumuli sono spesso alti quanto larghi, quindi questa ipotesi ha contribuito a semplificare il calcolo del volume.

Ovviamente diversi tipi di nuvole hanno pesi diversi. Ad esempio, i cirri sono molto più leggeri, perché hanno molta meno acqua per unità di volume. E i cumulonembi, i temporali scuri che vediamo appena prima di una tempesta, tendono ad essere molto più pesanti. Tuttavia l’intero volume della nuvola non è composta solo di goccioline, ma è presente anche aria. Ma se le nuvole sono così pesanti, perché non cadono? Per prima cosa, le goccioline sono così piccole che non cadono molto velocemente. La goccia d’acqua media in una nuvola è circa 1 milione di volte più piccola di una goccia di pioggia, circa il rapporto tra le dimensioni della Terra e del sole.

Le correnti del vento ad alta quota spingono queste minuscole goccioline, mantenendole in aria molto più a lungo che se fossero statiche. Naturalmente, si può dire che le nuvole “cadono” sotto forma di pioggia. Quando le goccioline delle nuvole si raffreddano e si condensano l’una nell’altra, crescono, fino a diventare così pesanti da precipitare sulla Terra. Sebbene una goccia di pioggia sia molto più grande di una goccia di nuvola, ogni goccia di pioggia ha ancora un diametro di soli 0,08 pollici. Quelle piccole gocce distribuiscono il peso abbastanza da evitare che 550 tonnellate d’acqua ci cadano sulla testa tutte in una volta. Quindi, la prossima volta che vediamo una nuvoletta felice passare sopra di noi, ricordiamo: 100 elefanti.

Foto di Elisa da Pixabay