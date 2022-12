Consumare cene surgelate si è fatta sempre più strada nella nostra quotidianità rispetto a quando vedevamo i nostri beniamini in televisione che le preparavano negli anni ’50. Non solo sono cambiate le opzioni di gusto e l’accessibilità di queste cene, ma oggi sono disponibili pasti surgelati più sani. Purtroppo però c’è anche il rovescio della medaglia: ci sono pasti surgelati che passano per essere sani, ma secondo alcuni dietologi non è proprio cosi.

Questi alimenti sono effettivamente carichi di sodio, zuccheri aggiunti, grassi e strani conservanti. Quando ci aggiriamo nel reparto surgelati del negozio di alimentari alla ricerca di un pasto nutriente conveniente, può essere difficile distinguere tra cene surgelate sane e malsane, soprattutto quando siamo di fretta. Avendo questo ben in mente i dietologi hanno suggerito cosa dovremmo evitare quando siamo alla ricerca di un pasto congelato veloce, facile e salutare, in modo da individuare una cena surgelata malsana camuffata.

Pasti surgelati, quali è meglio evitare?

Pollo fritto e purè di patate

Sebbene questo pasto abbia poche calorie, manca di proteine ​​e fibre per aiutarci a sentirci pieni. Con solo 14 grammi di proteine ​​e due dei 25-30 grammi di fibre di cui abbiamo bisogno ogni giorno, è probabile che subito dopo avremo fame e cerchiamo uno spuntino o un altro pasto. Nonostante sia a basso contenuto di calorie, è salato con il 30% del limite massimo giornaliero di sodio raccomandato, altamente elaborato con farine e amidi sbiancati e ricco di grassi saturi con il 21% della nostra dose massima giornaliera.

2. Pollo alla parmigiana

Questo ha 8 grammi di zucchero aggiunto: le donne dovrebbero avere un massimo di 24 grammi e gli uomini non dovrebbero superare i 36 grammi. Dato che questo non è un dessert, un mangiatore innocente probabilmente non penserebbe nemmeno di prendere in considerazione lo zucchero. Con 500 milligrammi di sodio, che rappresentano circa il 25% della quantità massima giornaliera raccomandata, e un lungo elenco di ingredienti che include molti additivi e conservanti, è meglio che questo pasto venga lasciato nel congelatore del supermercato.

3. Pizza di verdure biologica

Se ci facciamo ingannare dal nome penseremo che sia un pasto salutare in quanto includa un arcobaleno di verdure. Lo svantaggio di questo pasto è che la porzione raccomandata è un terzo della pizza intera. Non solo molte persone ne mangiano di più, ma anche se ci atteniamo alle dimensioni della porzione, verremmo comunque colpito con 4,5 grammi di grassi saturi: il 26% della nostra dose massima giornaliera. È anche fondamentale prestare attenzione alla quantità di proteine ​​di un pasto, perché è ciò che ci aiuterà a mantenerti sazio più a lungo e ci aiuterà a saziare l’appetito. Dato che è difficile rimanere soddisfatti con solo 12 grammi di proteine ​​​​in ogni porzione, non c’è da meravigliarsi se la maggior parte delle persone mangia facilmente due porzioni per seduta.

4. Pizza con tre diversi tipi di carne

Questi pasti sono noti per essere keto-friendly e questo pasto fornisce una buona dose di proteine ​​​​e fibre, grazie in parte alla crosta della pizza in fibra di avena. Tuttavia ha un prezzo elevato legato alla salute del cuore. Il consumo eccessivo di sodio e grassi saturi nel tempo è stato collegato a livelli più elevati di colesterolo LDL, ipertensione e maggior rischio di malattie cardiache.

5. Pollo in agrodolce

Mentre questa tipologia di pasti e soprattutto alcune marche sono controllati in base alle porzioni e relativamente a basso contenuto calorico, alcuni dei loro pasti non sono proprio salutari. Il pollo in agrodolce, ad esempio, contiene oltre 20 grammi di zucchero e 600 milligrammi di sodio.

6. Pollo in salsa BBQ dolce

Questi pasti sono a basso contenuto calorico a causa delle loro piccole porzioni, ma non sono molto sazianti e tendono ad essere poveri di verdure e cereali integrali e ricchi di sale e zucchero. Questo piatto, ad esempio, contiene oltre 600 milligrammi di sodio e 14 grammi di zucchero. Gli esperti suggeriscono invece di cucinare qualcosa di semplice a casa. Con tutte le altre cene surgelate salutari là fuori, potrebbe essere una buona idea saltare le sei elencate sopra e optare per opzioni più pulite e più ricche di proteine ​​che contengono anche meno sodio e zuccheri aggiunti.

Foto di ElasticComputeFarm da Pixabay