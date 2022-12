In coppia, con gli amici o in famiglia, le vacanze di Natale sono un’occasione unica per chi ama viaggiare alla scoperta di nuove mete o, perché no, ripetere in una già visitata. A dicembre molte città hanno un fascino particolare grazie alla celebrazione dell’Avvento, del Natale o del benvenuto del nuovo anno, date ideali per vivere queste destinazioni in modo diverso. Se ancora non hai deciso dove trascorrere il Natale, ti consigliato le migliori destinazioni per viaggiare a Natale.

Vacanze di Natale: dove andare?

In Europa o anche fuori dal continente, viaggi economici, con famiglia o avventurosi. Ognuno dei luoghi che suggeriremo è ideale come destinazione natalizia, in quanto celebrano le festività con luci, mercatini o gastronomia tradizionale. Naturalmente queste mete hanno il loro fascino anche al di fuori delle festività natalizie. Tuttavia è anche molto importante informarsi sui documenti di viaggio che potrebbero essere richiesti.

Cos’è il visto elettronico?

È la nuova forma di materializzazione dei visti concessi da alcuni Paesi, che sostituisce il formato fisico dei visti (timbri, adesivi, tessera, ecc.), da quello elettronico, verificabile in

digitale.

Esistono diversi tipi di visto elettronico. Ad esempio, per qualsiasi cittadino straniero che desideri recarsi negli Stati Uniti è richiesta un’autorizzazione che può essere fatta online, il cui nome è ESTA. Per chi desidera invece viaggiare in Canada, è disponibile la richiesta online dell’eTA. Infine, Paesi come India, Vietnam, Egitto o Cambogia (solo per citarne alcuni) richiedono il visto elettronico.

Per farne richiesta, la procedura online è molto semplice grazie ai moduli in italiano. Dopo il rilascio, si riceverà direttamente per e-mail. I costi sono diversi a seconda del Paese in cui si intende andare.

Ma ora che è tutto pronto, chiudete la valigia e… buon viaggio!

New York, Stati Uniti

Chi non ha sognato di vivere un Natale nella Grande Mela? Guardare tutte le luci di Natale che illuminano la città, le incredibili decorazioni che le danno un tocco cinematografico e le sue spettacolari sfilate. Se stai pensando di fare un viaggio a New York in questo periodo, non puoi perderti una delle tradizioni più importanti di New York, l’albero al Rockefeller Center. Inoltre, il Rockefeller è famoso per la sua grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, è un’attività che non puoi certo perderti.

Inoltre, è possibile fare una piccola fuga a Dyker Heights, a Brooklyn. Questa zona è stata selezionata come la meglio decorata negli Stati Uniti e non è per niente, le sue imponenti case di Natale piene di luci e alberi natalizi sembrano usciti da una serie televisiva.

E come non consigliare il tour natalizio in carrozza trainata da cavalli attraverso Central Park o spettacoli come Lo Schiaccianoci o, meglio ancora, vedere i grandi magazzini di Macy’s trasformarsi in magici mondi natalizi con la presenza di Babbo Natale.

Québec, Canada

Se stai cercando un Natale per intonare canti natalizi in inglese e francese mentre la città è ricoperta di neve bianca, allora il Canada è la tua destinazione. Le tradizioni canadesi vengono alla ribalta in questo periodo dell’anno, come partecipare alla messa di mezzanotte, condividere la cena della vigilia di Natale con la famiglia, guardare le sfilate di Babbo Natale e mettere i presepi sotto l’albero.

Anche una delle tradizioni più popolari è quella dei Belsnicklers, dove diverse persone mascherate attraversano alcuni quartieri della città suonando le campane in modo che i vicini diano loro dolci o regali.

Sidney, Australia

Vuoi vivere un Natale totalmente diverso? Sydney ha tutto quello che stai cercando. Dal picnic sulla spiaggia al ricevimento di Babbo Natale su una tavola da surf alla distribuzione di regali. Prepara il bikini perché in una delle più grandi città australiane il Natale è molto caldo.

Una delle tradizioni più famose in Australia è quella di avere una cena a base di tacchino o carne arrosto. E preparati a festeggiare il 25 e 26 dicembre in spiaggia, perché ogni anno in queste date la gente si reca a Bondi Beach, dove è possibile vedere gli australiani con cappelli e costumi da bagno natalizi, decorare alberi di Natale sulla spiaggia e fare pupazzi di neve nella sabbia.

Bangkok, Tailandia

Non è molto popolare festeggiare il Natale in Thailandia, dal momento che non si predica la religione cattolica. Quindi questa data è, in realtà, una grande festa dello shopping nella capitale del Paese. Tutti i negozi, i locali e le discoteche sono aperti al pubblico affinché le persone possano godersi questa festa facendo shopping ascoltando i canti natalizi.

Ma non preoccuparti, se hai intenzione di accogliere il nuovo anno a Bangkok, puoi farlo nella piazza del centro commerciale Icon Siam, vicino al fiume Phraya, dove al ritmo dell’orologio si attende un grande spettacolo pirotecnico.

Costa Rica

Dimenticate per un secondo il freddo e la neve tipici del Natale europeo. E andiamo sulle coste dei Caraibi! Perché sì, anche se può sembrare incredibile, ci sono posti dove ci sono 24ºC la vigilia di Natale e si festeggia l’arrivo del nuovo anno in spiaggia. E il Costarica è uno di questi. È sempre un buon momento per visitare uno dei Paesi più belli dell’America Latina, ma il Natale può essere ancora più speciale.

San José, la capitale del Paese, è un ottimo esempio, soprattutto durante la festa delle luci. Più in periferia, nel quartiere Zapote, c’è una bellissima fiera ricca di attrazioni, musica e stand gastronomici.

Ma se stai proprio cercando di ridurre il tuo spirito natalizio, sarai felice di sapere che il mese di dicembre è uno dei periodi migliori dell’anno per passeggiare e goderti la magia naturale del Costa Rica. Il tempo è solitamente perfetto per visitare le sue spiagge, i parchi naturali, praticare il surf, il rafting e fare escursioni o anche avvistare le balene. Per tutti questi motivi, visitare il Costa Rica a Natale può essere un’ottima opzione se si desidera sostituire giacca e cravatta per costume da bagno e infradito.