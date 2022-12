Sarebbe opportuno conoscere ogni dettaglio del casinò online a cui desideriamo iscriverci, prima di registrare un conto e di depositare soldi veri. Infatti, la qualità dell’esperienza di gioco dipende sempre da diversi fattori che non devono assolutamente essere sottovalutati, tra cui, per l’appunto la sicurezza informatica. Ma andiamo a vedere meglio quali sono, in Italia, i fattori principali in merito a questo particolare tema legato alla realtà dei casino online, insieme alla nostra ospite di oggi, Valeria Endrizzi, esperta di e-gaming.

L’evoluzione della sicurezza informatica

L’evoluzione della tecnologia ha contribuito a incrementare il numero di giocatori d’azzardo online, un’esperienza migliore, più divertente e più sicura ha infatti attirato tantissimi appassionati. La diffusione degli smartphone poi, ha fatto sì, che le sale da gioco virtuali abbiano investito ulteriormente in ulteriori innovazioni tecnologiche per restare al passo coi tempi e non perdere clienti. La sicurezza e la privacy, in rete sono così diventati fattori fondamentali. Infatti, hai sicuramente sentito parlare di hacker, ma magari non hai sentito parlare così spesso di siti pirata che sono assolutamente da evitare. Devi sapere che, purtroppo, esistono anche questi, ma senza perdere altro tempo, entriamo nel nocciolo della questione

Fattori di sicurezza che si devono prendere in considerazione

Un casinò online che si rispetti devi disporre di questi elementi di sicurezza per poter essere preso in considerazione:

Privacy

SSL

Licenza

RNG

Privacy

Una delle principali attrattive del gioco nei casinò online è proprio l’anonimato offerto ai giocatori. Al giorno d’oggi è possibile giocare a poker senza nemmeno dover uscire di casa o dal bar locale. Comunicare con altri giocatori e croupier in tempo reale è una nuova entusiasmante aggiunta ai giochi online. Questi miglioramenti avvicineranno il gioco online alla sensazione di giocare in un vero casinò. E questo, una buona sala da giochi online riesce a farlo mantenendo sempre i tuoi dati al sicuro.

Tecnologia SSL-Secure Socket Layer

Il protocollo “secure socket layer” (SSL) viene utilizzato per crittografare le informazioni sensibili dei clienti quando vengono inviate al casinò durante il gioco d’azzardo online. Secure Sockets Layer (SSL) è un protocollo di sicurezza standard del settore utilizzato per proteggere i dati trasferiti su Internet, basato sulla crittografia. Anche se il metodo risale al XIX secolo, non è stato perfezionato fino al 1995.

Il Secure Sockets Layer (SSL) è una tecnologia che stabilisce connessioni crittografate tra client e server (in questo caso, la piattaforma di gioco e il giocatore). Tutti i dati scambiati tra un utente e un sito web sono protetti. Questi dati devono sempre rimanere al sicuro quando fornisci informazioni personali a un sito web, come ad esempio il tuo nome e indirizzo. Diversi siti Internet utilizzano la crittografia per rassicurare l’utente. Questo grado di sicurezza del casinò online e di ogni altro sito Web è ora lo standard con cui vengono misurati tutti gli altri. Un sito Web abilitato per SSL è un’opzione decisamente sicura per i suoi visitatori.

Se desideri conoscere il metodo di crittografia, dovresti fare ulteriori considerazioni per assicurarti di utilizzare la crittografia più sicura possibile. Per sentirti al sicuro quando giochi in un sito online, scegline uno che utilizzi almeno la crittografia SSL a 128 bit. Questo salvaguarda la riservatezza dei tuoi dati finanziari. Un metodo per stabilire se un sito utilizza la crittografia SSL consiste nel vedere se l’URL inizia con HTTPS anziché HTTP. Verifica la presenza di un’icona a forma di lucchetto accanto alla barra degli indirizzi è un altro metodo rapido e semplice da individuare.

Licenze

I casinò online garantiscono la sicurezza dei propri consumatori grazie alle licenze. Prima di effettuare un deposito di denaro, ogni giocatore deve fare le sue dovute ricerche. I siti di gioco d’azzardo online legali dispongono spesso di una vasta gamma di licenze di gioco d’azzardo. Gli organismi ufficiali di regolamentazione sono le uniche entità autorizzate a rilasciare le licenze necessarie affinché i casinò continuino a operare legalmente. Queste licenze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue: l’Agenzia dei monopoli e delle dogane, l’ADM per l’Italia, iGaming Curacao, la giurisdizione costaricana, la Malta Gaming Authority, la United Kingdom Gambling Commission e altri. Se manca una qualsiasi licenza ufficiale, molto probabilmente, il sito è pirata, quindi da evitare!

Il numero dei casinò online è aumentato con l’aumento del numero di potenziali utenti. Per questo motivo, le autorità nazionali si sono ritenute obbligate ad agire tempestivamente per impedire l’aumento di truffe. Prima di poter essere dichiarati sicuri per l’uso da parte dei giocatori, i siti web di gioco d’azzardo che operano online devono prima essere sottoposti a una serie di test rigorosi. Non vengono considerati legali se non rispettano tutte le norme vigenti.

Generatore di numeri casuali RNG

Per garantire che i giochi siano giocati moderatamente, i casinò online fanno molto affidamento sui generatori di numeri casuali. Un generatore di numeri casuali, o RNG, è un metodo specifico utilizzato per generare numeri interi casuali. Le tue possibilità di ottenere una vincita, ad esempio, si basano proprio su questi numeri. Attualmente numerosi giochi utilizzano questa tecnica per garantirne la correttezza. Ogni gioco che giochi con questo dispositivo di gioco all’avanguardia sarà completamente casuale. La capacità del casinò di operare legalmente sarebbe compromessa senza di essa. Se sei abbastanza fortunato da vincere soldi in un gioco, hai buone possibilità di farlo in un altro. La sua assenza permetterebbe al casinò di manipolare i risultati dei giochi.

Conclusione

Alcuni dei migliori casinò online fanno di tutto per assicurarsi che i loro clienti sappiano come contattarli in caso di domande o di problemi. Questo accredita loro una maggiore credibilità in termini di sicurezza. Chat dal vivo, assistenza personalizzata, e-mail, un numero di telefono e, quando possibile, un ‘assistenza live sono solo alcune delle opzioni che possono essere fornite dal servizio clienti di casinò online. Prima di iscriverti a un casinò, i giocatori devono conoscere la disponibilità del servizio clienti e gli orari durante i quali possono contattare un rappresentante. Anche questo è un indice di sicurezza e di rispettabilità del casinò.