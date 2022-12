La vita quotidiana nella società moderna è decisamente stressante e si divide tra lavoro (o scuola), famiglia, altri impegni che la giornata riserva. Prendersi del tempo da dedicare a sé stessi e al relax assoluto è, quindi, fondamentale per scaricarsi e non lasciare che lo stress prevalga. Quel che viene denominato gaming, ma che più semplicemente si può definire gioco online, può essere di grande aiuto per ritagliarsi un momento di assoluto relax. Non è un caso che alcuni giochi elettronici negli Anni ‘90 venissero denominati proprio “scacciapensieri”.

Nel 2022, per fortuna, è sufficiente avere un dispositivo mobile e una connessione Internet e uno smartphone per poter rilassarsi tramite un gioco online. Non è indispensabile avere un computer o una console per videogiochi e, anzi, si può affermare che il gaming è diventato di massa ed accessibile a tutti proprio grazie ai giochi match 3 come l’ormai iconico Candy Crush.

I giochi match 3 sono giochi di abbinamento in cui l’obiettivo è formare linee, catene o gruppi di tre o più degli stessi elementi. Essendo molto intuitivi ed allo stesso tempo richiedono abilità, sono l’ideale per distrarsi dai propri pensieri per un po’ di tempo ed è probabilmente questo il motivo del loro successo. Ecco una lista di 6 giochi match 3 particolarmente divertenti e di successo.

Candy Crush

Candy Crush è forse il più noto dei giochi match 3 giocabili su smartphone sia con sistema operativo iOS sia Android. Il gioco si basa su semplici caramelle che si possono far scorrere in ogni direzione (purché essa non sia bloccata), per creare gruppi di 3 o più simboli uguali. Le caramelle, una volta abbinate, si schiacceranno e sposteranno permettendo di raggiungere una serie di obiettivi successivi.

Si tratta di un gioco basato su centinaia di livelli e che è in grado di intrattenere il giocatore per delle ore. Non c’è dubbio che il suo successo sia legato da una parte alla semplicità iniziale del meccanismo e dall’altro alla necessità di migliorare progressivamente le proprie capacità via via che si sale di livello.

Homescapes

Homescapes è un gioco disponibile sia su piattaforme iOS sia Android ed anch’esso fa parte della categoria dei giochi match 3. Il gioco è sviluppato dal produttore russo Playtrix, autore di un altro gioco di grande successo, ossia Gardenscapes.

Il protagonista del gioco è Austin, un maggiordomo che dovremo aiutare per riportare ordine e serenità nella residenza attraverso vari livelli di difficoltà. In ogni livello, con una moneta di gioco costituita da stelle, si potranno acquistare mobili e accessori e personalizzarli per abbellire la casa governata da Austin.

Cookie Jam

Cookie Jam è forse il gioco vicino che maggiormente si avvicina a Candy Crush tra i match 3 di maggior successo ed è, pertanto, una sua valida alternativa, tanto che ad oggi conta cento milioni di giocatori nel mondo. Lanciato nel lontano 2014 da Jam City, è ancor oggi uno dei giochi più scaricati dal cellulare grazie a un gameplay che potrebbe potenzialmente durare migliaia di ore per via delle centinaia di livelli da scalare. Non si basa su delle caramelle, anche se in questo caso i dolciumi sono al centro dell’attenzione e come in tutti i giochi match 3 al centro dell’azione del gioco vi è l’allineare e combinare simboli uguali.

Marvel Puzzle Quest

Anche Marvel Puzzle Quest è ormai diventato un classico dei giochi match 3 ed il suo successo è di certo dovuto anche all’aver portato i fumetti nell’ambito dei giochi gratuiti per cellulare. Ispirato all’universo Marvel, pur trattandosi di un gioco in cui vanno abbinate delle tessere, mette a disposizione del giocatore un gameplay ben più complesso e divertente. Infatti, via via che le tessere vengono abbinate, si possono sviluppare le proprie abilità e superpoteri e contare sull’aiuto dei più celebri supereroi dell’universo Marvel.

Family Guy – Another Freakin’ mobile game

Family Guy è una famosa serie TV di animazione meglio conosciuta in Italia come i Griffin, lanciata negli Anni ‘90 e il cui successo nel genere è inferiore solo a quello dei Simpson. Non stupisce, pertanto, nemmeno la popolarità riscossa dal gioco match 3 ad essa sapientemente ispirato.

Una delle caratteristiche divertenti di questo gioco, è che esso mantiene lo stesso spirito “politicamente scorretto” della serie TV a cui s’ispira: ad esempio in alcuni livelli è necessario far ubriacare Peter e i suoi amici o in altri si deve cercare di spogliare i personaggi.