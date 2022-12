Dopo 50 anni nel cielo, l’onnipresente Boeing 747 ha raggiunto la fine della sua pista. Nello stabilimento Boeing di Everett, Washington, è previsto che l’ultimo 747 lasci il suo enorme hangar destinato al cliente cargo aereo Atlas Air Worldwide Holdings.

L’aereo, il 1.574esimo jumbo jet della Boeing, effettuerà il suo volo di prova prima di essere verniciato e consegnato all’inizio del prossimo anno. “È un’occasione triste“, ha detto Jon Sutter, nipote del progettista di aerei Boeing Joe Sutter, noto come il padre del 747.

Boeing afferma che l’impianto in cui vengono assemblati i 747 è l’edificio più grande (in volume) del mondo. Fu costruito originariamente per l’inizio della produzione del 747 nel 1967, con il primo volo commerciale del jumbo jet nel 1970. mondo. Le versioni commerciali del 747 potevano facilmente trasportare oltre 400 passeggeri, con un’autonomia che poteva raggiungere le 8.000 miglia nautiche.

L’attore americano John Travolta si trova di fronte al primo aereo di linea 747-400 Extended Range di produzione consegnato alla Qantas Airways australiana a Everett, Washington, il 30 ottobre 2002. Travolta, pilota commerciale qualificato per pilotare numerosi aerei tra cui il 747 aereo di linea, è Ambasciatore di buona volontà di Qantas. Recentemente ha completato un tour mondiale di 41.632 miglia volando con il suo aereo di linea 707 di sua proprietà.

L’attuale 747, noto come 747-8, è stato annunciato nel novembre 2005, con la prima versione cargo consegnata nell’agosto 2011. Le versioni passeggeri del 747 sono state ritirate dalle flotte commerciali anni fa, mentre la versione cargo del aereo continua a volare.

Con l’abbandono del 747, gli unici altri jet wide-body di Boeing sono il 787 Dreamliner e il 777, il più grande aereo bireattore del mondo. Tuttavia, la versione di nuova generazione del 777, soprannominata 777X, è stata ritardata più volte, mentre Boeing afferma che le prime consegne inizieranno nel 2025, a seguito della certificazione FAA. Il 777X può ospitare 426 passeggeri, con un’autonomia di oltre 7.285 miglia nautiche.