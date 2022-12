Secondo una nuova ricerca, realizzata dalla South Australia University e pubblicata sulla rivista Nutrients, mangiare noci potrebbe aiutare a migliorare maggiormente la salute mentale e diminuire lo stress, secondo i dati auto-riferiti dai partecipanti allo studio.

Le noci possono migliorare la salute mentale

Sembrerebbe inoltre che il consumo di noci porti ad una migliore qualità del sonno e dei biomarcatori metabolici. Secondo i ricercatori, i benefici delle noci sul nostro corpo dipenderebbero dal fatto che questa frutta a guscio contiene acidi grassi del tipo omega-3, melatonina e altre vitamine e sostanze nutritive associate ad una buona salute mentale ed intestinale.

Questa nuova ricerca si basa su uno studio clinico condotto all’interno dell’università su alcuni studenti. I partecipanti allo studio hanno dichiarato di aver sperimentato un aumento della loro salute mentale e un generale effetto positivo sui biomarcatori, dovuto al consumo di noci. Inoltre dallo studio è emerso anche che le noci possono contrastare gli effetti dello stress accademico sul microbiota intestinale, specialmente nelle donne.

La ricerca è stata guidata dallo studente Mauritz Herselman e dalla professoressa associata Larisa Bobrovskaya, i quali affermano che i risultati si aggiungono al crescente numero di prove che collegano le noci con un miglioramento della salute cerebrale e dell’intestino.

Lo studio ha mostrato una riduzione dello stress e dei sintomi depressivi

Nel corso dello studio clinico, 80 studenti universitari sono stati divisi in due diversi gruppi, uno di trattamento e uno di controllo. Ogni gruppo è stato poi valutato in tre diversi momenti dell’anno accademico, ovvero all’inizio di un semestre universitario di 13 settimane, durante il periodo d’esame e due settimane dopo gli esami.

Al gruppo di trattamento è stato chiesto di consumare circa mezza tazza di noci giornalmente per un periodo di16 settimane. Dall’analisi dei risultati della ricerca è emerso che i partecipanti assegnati al gruppo di trattamento, “mostravano miglioramenti negli indicatori di salute mentale auto-riportati ed un miglioramento dei biomarcatori metabolici e della qualità complessiva del sonno a lungo termine”.

Gli studenti del gruppo di controllo invece hanno dichiarato di aver sperimentato un aumento dei livelli di stress e depressione prima degli esami, cosa che non hanno sperimentato gli studenti del gruppo di trattamento. Al contrario coloro che avevano consumato noci regolarmente, dichiarano di aver sperimentato un calo significativo dei sentimenti associati alla depressione tra il primo e l’ultimo controllo.

Come afferma la professoressa Bobrovskaja, “abbiamo dimostrato che il consumo di noci durante i periodi di stress può migliorare la salute mentale e il benessere generale degli studenti universitari”.

Come spiegano però gli autori, “a causa del minor numero di maschi nello studio, sono necessarie ulteriori ricerche per stabilire gli effetti dipendenti dal sesso delle noci e dello stress accademico negli studenti universitari. È anche possibile che sia entrato in gioco un effetto placebo”, ed anche questo aspetto andrà approfondito in studi futuri.

Foto di Ulrike Leone da Pixabay