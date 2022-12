Da quando la variante Omicron si è insediata da di noi come variante dominante del Covid-19 nel 2021, si è evoluta subito in moltissime sotto varianti. Una sotto variante, BF.7, è stata recentemente identificata come la principale variante che si sta diffondendo a Pechino, e sta contribuendo a una più ampia ondata di infezioni da Covid in Cina. Tuttavia cos’è questa nuova variante e dovremmo preoccuparci?

Nonostante i rapporti dalla Cina circa le caratteristiche di questa variante sono preoccupanti, non sembra crescere molto in altre parti del mondo. Secondo i rapporti della Cina questa variante ha la più forte capacità di infezione fuori dalle sotto varianti Omicron nel paese, essendo più veloce da trasmettere rispetto ad altre varianti, con un periodo di incubazione più breve e con una maggiore capacità di infettare le persone che hanno avuto una precedente infezione da Covid, o sono state vaccinate, o entrambi.

Covid-19, una nuova sotto variante Omicron presente in Cina

Si ritiene che questa variante abbia una riproduzione base che va da 10 a 18,6. Ciò significa che una persona infetta trasmetterà il virus a una media di 10-18,6 altre persone. La ricerca ha dimostrato che Omicron ha un R0 medio di 5,08. L’elevata velocità di trasmissione di BF.7, presa con il rischio di diffusione nascosta a causa dei numerosi portatori asintomatici, sta causando notevoli difficoltà nel controllo dell’epidemia in Cina. I sintomi di un’infezione da BF.7 sono simili a quelli associati ad altre sotto varianti di Omicron, principalmente sintomi respiratori superiori.

I pazienti possono avere febbre, tosse, mal di gola, naso che cola e affaticamento, tra gli altri sintomi. Una minoranza di persone può anche manifestare sintomi gastrointestinali come vomito e diarrea. BF.7 potrebbe causare malattie più gravi nelle persone con un sistema immunitario più debole. Questa mutazione, che vediamo anche nella variante “genitore” BA.5 di BF.7, è stato collegato al potenziamento della capacità del virus di sfuggire agli anticorpi neutralizzanti generati da vaccini o da precedenti infezioni. Uno studio recente ha esaminato la neutralizzazione di BF.7 nei sieri di operatori sanitari con tripla vaccinazione, nonché di pazienti infettati durante le ondate omicron BA.1 e BA.5 della pandemia. BF.7 era resistente alla neutralizzazione, guidata in parte dalla mutazione R346T.

Dovremmo preoccuparci seriamente per questa nuova variante?

Questa nuova sotto variante Omicron è stata rilevata in altre parti del mondo, come India, Stati Uniti, Regno Unito e in diversi paesi europei. Nonostante le caratteristiche immuno-evasive di BF.7 e i segnali preoccupanti sulla sua crescita in Cina, la variante sembra rimanere abbastanza stabile altrove. Non sappiamo esattamente perché la situazione sia diversa in Cina. L’alto R0 di BF.7 potrebbe essere dovuto in parte a un basso livello di immunità nella popolazione cinese da precedente infezione, e possibilmente anche da vaccinazione. Dovremmo, ovviamente, essere cauti riguardo ai dati dalla Cina poiché si basano su rapporti, non ancora su prove sottoposte a revisione paritaria.

L’emergere di BF.7 e di altre nuove varianti è preoccupante. Tuttavia la vaccinazione è ancora l’arma migliore che abbiamo per combattere il Covid. E la recente approvazione da parte dell’autorità di regolamentazione della droga del Regno Unito dei booster bivalenti, che prende di mira omicron insieme al ceppo originale di SARS-CoV-2, è molto promettente.

Foto di Masum Ali da Pixabay