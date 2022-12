Sicuramente tra le nostre tradizioni natalizie c’è quella più importante che è fare l’albero di Natale e ognuno di noi fa a gara per fare quello più grande, pieno di luci e decorazioni. Ciò ovviamente porta ad un enorme dispendio di energia e con i problemi di oggi è sempre meglio risparmiare anche durante il nostro periodo preferito dell’anno. Una guida al Natale ecosostenibile è quello che ci vuole per ridurre il consumo energetico senza per questo rovinare la gioia e l’allegria delle feste a cui nessuno è disposto, giustamente, a rinunciare.

Con l’arrivo di Dicembre arrivano anche i mercatini di Natale in tutta Europa. Tuttavia quest’anno ogni regione o paese ha deciso di modificare le nostre tradizioni proprio per risparmiare energia. Se vogliamo sapere come ridurre il consumo di energia a Natale dovete sapere che si può fare, basterà seguire alcuni consigli utili e imparare a usare gli strumenti giusti.

Natale, è ora di adattare le nostre tradizioni per risparmiare energia

Gli ultimi studi effettuati da Greenpeace dimostrano che con l’energia elettrica utilizzata durante le feste natalizie si potrebbe illuminare una città di un milione di abitanti. Una delle prime azioni da fare senza alcun dubbio ridurre le luci natalizie. È bene scegliere quelle a LED, aiutando cosi la sostenibilità e evitando di incappare in piccoli incidenti elettrici, come i corti circuiti. Ogni guida al Natale ecosostenibile che si rispetti non può non sottolineare quanto si possa risparmiare in bolletta semplicemente sostituendo le vecchie lampadine fluorescenti o alogene con delle luci led.

Ci sono luci le di tutti i tipi e i led hanno durata decisamente maggiore rispetto alle luci tradizionali. Insomma, le luci led consumano di meno e durano di più, avranno solo un costo iniziale maggiore ma si tratta di una somma dalla quale si potrà rientrare rapidamente. Chiaramente sarà meglio anche evitare di tenere le lucine colorate accese troppo a lungo e ricordarsi di spegnerle prima di andare a dormire. Preparare il cenone di Natale non è solo questione di gioia e amore, ma anche duro lavoro. Abbiamo moltissimi piatti tradizionali che richiedono più tempo di preparazione e quindi l’utilizzo di numerosi elettrodomestici.

Cambiare elettrodomestici e rispettare dei piccoli accorgimenti

Ricordiamoci sempre che il 24 Dicembre non è festivo, quindi abbiate cura di preparare le pietanze che richiedono tempi di cottura più lunghi durante le fasce orarie protette, invece il 25 Dicembre è festivo, quindi l’energia costa meno, godiamoci un Natale gioioso e un pranzo illuminato dalla felicità; a gennaio avremo tempo di rimetterci in forma. Inoltre l’inizio del nuovo anno o comunque durante il periodo delle vacanze è il periodo giusto per fare dei cambiare qualcosa in casa. Uno dei consigli più concreti è quello di sfruttare il Natale per sostituire tutti i vecchi elettrodomestici con nuovi modelli di classe A+++, decisamente più efficienti dal punto di vista dei consumi energetici rispetto agli elettrodomestici di classe A. Ovviamente i prezzi degli elettrodomestici A+++ saranno più alti rispetto a quelli classe A+, ma anche il risparmio energetico sarà maggiore.

Oltre questi piccoli accorgimenti per risparmiare energia molti paesi hanno deciso alcune limitazioni, come meno lampioni, meno piste di pattinaggio e anche orari di apertura dei negozi più brevi. A Monaco, le tradizionali ghirlande luminose della città saranno sostituite da una decorazione a forma di stella sui lampioni, che si accenderanno solo all’accensione delle lanterne al tramonto. Come la sua capitale, tutte le città e i comuni della Baviera ridurranno il numero di addobbi luminosi nelle aree pedonali. Ospitando uno dei mercatini di Natale più famosi di Francia, Strasburgo punta quest’anno a una riduzione del 10% del consumo di elettricità riducendo il numero di luci in città.

Foto di Алена da Pixabay