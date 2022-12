Grossa novità arriva sulle versioni pubbliche iOS e Android di WhatsApp. Finalmente, è stata introdotta una funzione che permette di rimediare all’eliminazione accidentale dei messaggi “elimina per me”. La funzione si chiama “Accidental Delete” e in questo articolo andiamo a parlarvene nel dettaglio.

Avete sbagliato ad inviare un messaggio e eliminandolo, presi dalla fretta, avete fatto tap su “elimina per me”, invece che su “elimina per tutti”? Finalmente, grazie ad Accidental Delete esiste un rimedio all’errore, ma dura solo pochi secondi. Scopriamo come si usa la nuova funzione.

WhatsApp: come funziona Accidental Delete

Innanzitutto, c’è da dire che la funzione è disponibile solo per coloro che aggiornano WhatsApp all’ultima versione disponibile (iOS o Android). Fatto ciò, avrete la possibilità di recuperare i messaggi “elimina per me” cancellati per errore, ma solo entro 5 secondi. In che modo? Quando fate tap su “elimina per me” compare una nuova tabella in basso per 5 secondi che vi permette di recuperare il messaggio semplicemente cliccando su “annulla“. In questo modo, non potrete più sbagliare!

Come già accennato, la funzione è appena stata rilasciata nella versione pubblica di WhatsApp per iOS e Android. Il consiglio che vi diamo è quello di scaricare l’aggiornamento il prima possibile in modo da essere coperti in caso di errori del genere. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com