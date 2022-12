Con l’arrivo del freddo arrivano anche i primi sintomi influenzali, come il comune raffreddore. Sappiamo che questo sintomo è davvero qualcosa di fastidioso tanto che vogliamo sbarazzarcene il più presto possibile, soprattutto in questo periodo dove iniziano le vacanze natalizie. Riposarsi a sufficienza e rimanere idratati sono due dei modi migliori per sentirsi meglio al 100%.

Tuttavia secondo gli esperti ci sono altri modi per leggermente più insoliti per combattere i sintomi dell’influenza. Scopriamo insieme quali sono questi 4 consigli che gli esperti ci danno per combattere subito il raffreddore e sentirci meglio in sole 24 ore. Dal fare un bel bagno caldo a mangiare curry per combattere la congestione, vediamo nel dettaglio queste cure possibili.

Fare un bel bagno caldo

Un bagno caldo o una doccia possono alleviare dolori e dolori, uno dei cattivi effetti collaterali degli insetti in agguato silenziosi quest’inverno. E stare al caldo può effettivamente aiutare a ridurre i sintomi del raffreddore. Non solo ci riscalda, ma il vapore della doccia pulisce anche i nostri seni ostruiti rendendo il muco più fluido. Questo gli permette di drenare più facilmente. Proprio per questo problema gli esperti consigliano di riempire una ciotola d’acqua e respirare il vapore per ottenere dei benefici. Se usiamo questa pratica possiamo sciogliere il muco e buttarlo fuori in modo più semplice. L’acqua calda in una doccia o in un bagno aumenta anche il flusso sanguigno, che rilassa e lenisce i muscoli, alleviandoti da quei dolori e dolori rivelatori.

2. Fare una camminata veloce

Quando ci sentiamo influenzati non ci viene voglia di andare all’aria aperta magari con il freddo. Tuttavia andare a fare una passeggiata veloce può aiutare a rimetterci presto in forma. Prendere una boccata d’aria e stare all’aperto fa sempre bene anche se gli esperti raccomandano di coprirsi bene comunque. L’esercizio fisico può alleviare temporaneamente il naso chiuso aprendo i passaggi nasali. L’esercizio fisico rafforza anche il nostro sistema immunitario con il passare del tempo.

3. Mangiare curry

Un’altro metodo davvero divertente e particolare è quello di mangiare il curry. Non c’è nessuna base scientifica, ma mangiare cibi piccanti fa sentire meglio. Uno dei motivi potrebbe essere perché le spezie irritano le vie respiratorie, il che le apre. Ingredienti come aglio e zenzero, aggiunti per dare ai piatti un tocco in più, sono ricchi di zinco, che può aiutare a combattere il rinovirus che causa molti raffreddori. Gli esperti non pensano che entreranno in azione immediatamente, ma potrebbero potenzialmente aiutare.

4. Una tazza di qualcosa di caldo

Uno studio del 2008 ha suggerito che bere qualcosa di caldo fornisce un sollievo immediato da raffreddore, tosse, starnuti, mal di gola, freddo e stanchezza. Ma questa bevanda ha solo alleviato i sintomi non li curano. Qualsiasi bevanda calda e gustosa allevia la maggior parte dei sintomi di un comune raffreddore, in particolare mal di gola e tosse.

Foto di Myriams-Fotos da Pixabay