Le vacanze in crociera potrebbero sembrare una vacanza all inclusive, ma in realtà ci sono molti servizi extra a pagamento. Ad esempio, è vero che il cibo è incluso, ma spesso la scelta è limitata e molti ristoranti a bordo sono a pagamento. Anche le foto, i cocktail e gli alcolici e i trattamenti estetici non sono inclusi, così come non lo è la connessione internet.

La crociera nasconde molti costi extra

Spesso ci si perde tra tutti i vari pacchetti ed i costi aggiuntivi che non ci aspettiamo, come quelli delle mance o delle escursioni organizzate, i corsi di yoga e pilates, l’assistenza di un personal trainer o il servizio di baby-sitting in determinati orari e persino alcuni attività di intrattenimento.

Ma tutti questi costi aggiuntivi sono davvero necessari? O si può fare a meno di qualcosa senza ledere alla nostra esperienza in crociera? Secondo molti crocieristi abituali la risposta è si, alcuni costi sono superflui.

Ad esempio molti ritengono che il pacchetto per il Wi-Fi a bordo sia non solo superfluo, ma spesso una vera e propria scocciatura. Alcuni ospiti spesso rimangono infatti delusi dalla qualità della connessione, soprattutto visti i costi elevati dei pacchetti per la connessione internet.

Si può fare a meno del pacchetto internet

È vero che quando la nave è in mare aperto, utilizzare la propria connessione mobile è pressoché impossibile, ma secondo alcuni non vale comunque la pena spendere soldi che potremmo investire in qualche attività particolare, per comprare il pacchetto Wi-Fi.

Sono infatti molti i passeggeri che raccontano di pessime esperienze con la connessione di bordo. Spesso infatti non si riescono ad utilizzare i dati neanche con il pacchetto a pagamento, oppure la connessione è lenta o ballerina.

Secondo molti dunque, non vale la pena spendere tanti soldi per controllare i messaggi WhatsApp o le notifiche di Facebook. La spesa non vale l’impresa! E per molti è anche un opportunità per staccare veramente la spina e disintossicarsi un po’ dalla mania di essere sempre raggiungibili.

Una buona fetta dei clienti delle navi da crociera, ritiene dunque che sia sufficiente connettersi alle reti Wi-Fi gratuite quasi sempre presenti nei porti visitati, o nei bar e nei locali delle città che si visiteranno.

Staccarsi da internet potrebbe dunque essere un risvolto positivo della nostra vacanza in crociera. Magari dopo tanto tempo riusciremo a ricominciare a leggere un buon libro, conversare con la famiglia o gli amici con cui siamo in vacanza, condividendo le esperienze della vacanza.

Inoltre avremo a disposizione un po’ più di denaro magari per un pacchetto bevande migliore, per una cena in un ristorante speciale a bordo o per un bel trattamento alla SPA. Insomma, rinunciare alla connessione internet per una settimana, potrebbe rendere più interessante la nostra esperienza in crociera.

Foto di user32212 da Pixabay