Se ancora siete alla ricerca degli ultimi regali di Natale e ancora non avete idee, ecco alcuni suggerimenti che potreste trovare molto utili soprattutto se il destinatario è un po’ avanti con l’età. Secondo un post su Reddit, ci sono infatti alcuni regali che sono ampiamente sottovalutati e che in genere sono invece molto apprezzati da chi li riceve.

Calzini e forniture per la casa tra i regali di Natale

Tra i regali che in genere si ricevono a Natale e sono visti come una totale delusione, vi sono sicuramente i calzini. Ovvio che regalarli al cugino quindicenne non è la scelta migliore, ma sappiate che calze e calzini sono sempre ben graditi dalle nonne. Mia nonna a Natale chiedeva a noi nipoti un paio di collant ciascuno. Sapeva non ci avrebbe fatto spendere molto e lei si assicurava una fornitura di calze per tutto l’anno e ne era molto soddisfatta.

Di pari passo vanno dunque tutti i regali legati alle forniture per la casa. Molti utenti di Reddit hanno infatti affermato di attendere con gioia le scorte di carta igenica, fazzoletti, asciugamani di carta, saponi e detersivi, sacchetti per la spazzatura, etc. Un regalo di Natale che potrebbe sembrare alquanto bizzarro, ma che se ci pensiamo bene è un grosso aiuto natalizio per l’economia familiare.

Gift Cards e abbonamenti streaming

Allo stesso modo dunque potrebbero essere molto apprezzate Gift Cards presso grandi supermercati o catene di negozi per casalinghi e fai da te. Oppure un’altra idea che sicuramente sarà gradita, è un abbonamento a un servizio di streaming o un aggiornamento alla versione premium di un servizio. È un po’ come regalare un piccolo lusso che non ci si è concessi sino ad ora.

Altre idee molto apprezzate secondo gli utenti di Reddit, da chi in passato ha ricevuto questo tipo di regali sono lenzuola, asciugamani e nuove spazzole tergicristallo. Diversi utenti hanno anche affermato che le loro nonne sono solite aiutarli con il pagamento delle bollette, un regalo che di questi tempi potrebbe essere davvero di lusso.

Sembra dunque che i regali che rappresentano una sorta di aiuto economico siano decisamente sottovalutati e a quanto riferiscono gli utenti di Reddit sono invece molto apprezzati e di certo non dobbiamo impazzire per cercarli tra negozi affollati di persone in cerca del regalo all’ultimo grido.

Foto di Yevhen Buzuk da Pixabay