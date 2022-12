La Cina ha raggiunto un triste traguardo: sono stati segnalati oltre 250 milioni di casi di Covid-19 nel Paese dall’inizio della pandemia. Secondo i dati del ministero della Sanità cinese, sono stati confermati circa 250.018.000 casi di infezione dal marzo 2020, con un aumento di circa 4.634 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

La Cina è stato il primo Paese ad essere colpito dalla pandemia di Covid-19 e ha adottato tempestive misure di contenimento, come il blocco delle città e il distanziamento sociale, che hanno contribuito a frenare la diffusione del virus. Tuttavia, il Paese ha ancora dovuto affrontare diverse ondate di contagio, soprattutto nella regione autonoma del Xinjiang e nella provincia del Hebei, che circonda Pechino.

Il governo cinese ha intensificato le misure di prevenzione e di controllo delle infezioni, come il rafforzamento dei controlli sui viaggiatori in arrivo dall’estero e il potenziamento dei test per il Covid-19. Inoltre, il Paese sta conducendo una campagna di vaccinazione a tappeto per proteggere la popolazione dal virus.

Nonostante il numero elevato di casi di Covid-19 segnalati in Cina, il tasso di mortalità rimane relativamente basso, con circa 4.303 decessi confermati dall’inizio della pandemia. Tuttavia, la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto significativo sull’economia cinese, con la chiusura di molte attività commerciali e la perdita di posti di lavoro.

In sintesi, la Cina ha segnalato oltre 250 milioni di casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia. Nonostante il numero elevato di casi, il tasso di mortalità rimane relativamente basso, ma ancora forse non ci si può dire vicini alla fine di un incubo.