Tra i peggiori casi di mal di testa c’è la cefalea a grappolo, una condizione particolarmente pericolosa che però colpisce una persona ogni 1.000, un’incidenza alta. Si presentano tipicamente con un dolore circoscritto soprattutto alla zona degli occhi. Può essere un singolo attacco o diversi per la durata anche di tre ore per ciascuno. Un aspetto particolare è la differenza tra gli uomini e le donne.

Questo tipo di mal di testa non va a colpire i due sessi nello stesso modo. Sono gli uomini ad avere più episodi rispetto alle donne, ma quest’ultime sono quelle colpite di solito dagli attacchi più dolorosi. Si parla di cefalea cronica, la versione più grave della condizioni. Non è l’unica differenza in realtà.

Il mal di testa della cefalea a grappolo

Tra i vari dati raccolti da un’analisi ci sono spunti interessanti. La maggior parte delle persone che soffre di tale condizione fa i conti con anche altre patologie, soprattutto tra le donne, come anche solo l’emicrania. Per gli uomini questo collegamento non c’è stato, ma ce n’è uno legato alle lesioni fisiche; su questo punto lo studio non è riuscito a trovare dei punti fermi. L’effetto sulle donne rimane il più gravoso tanto che inficia molto la qualità di vita e del sonno.

A rendere ancora più difficile sopportare questa condizione c’è il discorso legato alla diagnosi. Spesso la cefalea a grappolo, così come l’emicrania, viene diagnostica con difficoltà e dopo anni di diagnosi. Questo rende ancora più difficile trattarla, soprattutto per le donne visto che viene vista come una condizione prettamente maschile.