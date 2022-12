Il Natale è una delle festività più celebrate in tutto il mondo. Ci sono molti modi per augurare buon Natale alle persone a cui vogliamo bene. Una tappa fissa che dovrebbe portarci ad usare tanta fantasia, evitando quell’ormai obsoleto quanto ironico “a te e famiglia“. Ecco alcune idee per farlo.

Alcune idee per essere originale

Cartoline di Natale: un modo classico per augurare buon Natale è inviare una cartolina di Natale con un messaggio personalizzato. Si possono acquistare cartoline già pronte o crearne una fai-da-te, ad esempio con l’aiuto di un programma di grafica o semplicemente disegnando a mano. Biglietti di auguri: un’altra opzione è inviare un biglietto di auguri di Natale, sia in formato cartaceo che digitale. Anche in questo caso, si possono acquistare biglietti già pronti o crearne uno personalizzato con l’aiuto di programmi di grafica o app per la creazione di biglietti. Video messaggi: per gli amici e i parenti lontani, un’idea originale è quella di inviare un video messaggio di auguri di Natale. Si può utilizzare una videocamera o uno smartphone per registrare un messaggio di auguri e inviarlo tramite email o utilizzando un’app per il messaging. Telefonate: un modo semplice per augurare buon Natale alle persone a cui vogliamo bene è chiamarle al telefono. Si tratta di un modo intimo e personale per fare gli auguri e scambiare qualche parola con le persone care. Riscoprendo l’importanza della voce. Messaggi sui social media: infine, si può utilizzare un social network per inviare un messaggio di auguri di Natale alle persone a cui vogliamo bene. Si può fare un post sulla propria pagina o inviare un messaggio privato ai singoli amici.

Non c’è che l’imbarazzo della scelta!