Da quando è iniziata la pandemia di Covid-19 è stato creato un database per permettere ai ricercatori di vedere quali specie sono state infettate a causa del virus che infetta anche gli umani. Queste informazioni possono essere utili agli scienziati per tenersi aggiornati su quali specie sono state infettate da SARS-CoV-2 e monitorare potenziali ricadute del virus negli esseri umani.

Nel giro di pochi mesi, è stato abbastanza chiaro che questo coronavirus è davvero generalista, come molti coronavirus. È in grado di legarsi al recettore ACE2 e ci sono molte specie che potenzialmente potrebbero essere infettate. I ricercatori che hanno creato il nuovo database avevano iniziato a studiare questo argomento dall’inizio della pandemia, quando per la prima volta si era sentito parlare di un cane infetto da Covid-19.

Fauna selvatica, un nuovo database tiene traccia del coronavirus tra le specie

Ben presto sempre più animali sono risultati positivi al virus, proprio come noi esseri umani. I ricercatori hanno quindi davvero cercato di tenere traccia di tutto quello che stava succedendo. Ogni volta che scrivevano un aggiornamento su una nuova specie con SARS-CoV-2, sentivano anche di altre che risultavano positive. Poiché gli incidenti continuavano ad aumentare, decise che il modo migliore per gli scienziati di rimanere aggiornati era disporre di un set di dati dinamico che potesse crescere man mano che si verificavano nuovi casi in tutto il mondo.

Il nuovo database ha elencato oltre 700 casi di dozzine di specie, tra cui il cervo dalla coda bianca e il visone americano. Hanno utilizzato sistemi pubblicamente disponibili, tra cui ProMED e l’ Organizzazione mondiale della salute animale per scansionare i rapporti pubblicati di animali selvatici infetti da SARS-CoV-2. Il database include tassi di mortalità, sintomi clinici e altri dati che potrebbero aiutare i professionisti della fauna selvatica a capire come il virus colpisce gli animali. I sistemi hanno alcuni pregiudizi. Poiché la maggior parte dei test coinvolge animali malati, i tassi di mortalità possono essere elevati.

Alcune specie ricevono più attenzione di altre. Alcuni paesi segnalano più frequentemente di altri. La segnalazione delle malattie della fauna selvatica e dei patogeni della fauna selvatica è davvero frammentata, altamente distorta e assolutamente non all’altezza del compito di implementare le strategie One Health. Ciò si aggiungerà allo strato di fauna selvatica dell’approccio One Health. Sottolineano inoltre che i dati dovrebbero seguire i criteri “FAIR”: trovabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Si spera che le persone continuino a testare gli animali per molti altri virus. È importante inoltre condividere queste informazioni tra i vari settori. Dobbiamo avere i dati strutturati in modo tale che abbiano un senso e così qualcuno possa effettivamente agire su di essi.

Foto di Lubos Houska da Pixabay