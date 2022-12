Nel 2022 gli scienziati hanno ampliato la nostra conoscenza del mondo all’interno e oltre i suoi confini. Mentre gli astronomi tenevano lo sguardo rivolto verso l’alto, paleontologi e ingegneri trovavano nuove tracce del passato. Per questo, prima di passare al 2023, abbiamo voluto dare un ultimo sguardo alle scoperte scientifiche che hanno segnato questo 2022.

Se te ne sei perso qualcuno, è ora di recuperare. Abbiamo raccolto le dieci più grandi rivelazioni dell’anno.

1# L’universo lontano è molto più bello di quanto pensassimo

Il telescopio James Webb quest’anno ha dato tutto nello spazio. Con le sue telecamere a infrarossi, ha catturato incredibili immagini dell’universo come mai prima d’ora. Grazie a questo, gli astronomi sono stati in grado di analizzare galassie, stelle e pianeti lontani. Le scoperte scientifiche di questo telescopio nel 2022 sono state centinaia, dalle galassie con 300 milioni di anni alle protostelle.

2# I rischi dell’eruzione delle Tonga

Il famoso vulcano Hunga-Tonga-Hunga-Haʻapai a Tonga è esploso a gennaio, provocando un devastante tsunami di quasi 15 metri. Gli esperti stimarono all’epoca che l’esplosione fosse centinaia di volte più potente della bomba atomica sganciata su Hiroshima. Tuttavia, il motivo era un mistero fino a quando un team della NASA non ha studiato il caso.

Si scopre che parte della caldera del vulcano è sotto il livello del mare. Una volta illuminato, emette una colonna di vapore e cenere abbastanza grande da riempire 58.000 piscine olimpioniche. Quelle goccioline possono rimanere nell’aria da cinque a dieci anni e influenzare il nostro clima. Pertanto, questa scoperta scientifica del 2022 suggerisce che le temperature aumenteranno nel prossimo decennio a causa della ritenzione di calore.

3# La prima famiglia di Neanderthal

Il vincitore di quest’anno del premio Nobel per la medicina, Svante Pääbo, è riuscito a identificare un padre, una figlia adolescente e altri parenti di Neanderthal. In totale, 13 persone che vivevano nelle grotte siberiane circa 54.000 anni fa. La sua scoperta scientifica è una delle più importanti del 2022, in quanto ha rivelato dettagli sulla sua struttura sociale.

4# La NASA scopre come difendere il pianeta dai meteoriti

Quest’anno si è avuta una pietra miliare storica nello spazio degna di qualsiasi film di fantascienza. La NASA ha intenzionalmente fatto schiantare la sua sonda DART contro una piccola meteora chiamata Dimorphos. Questo per verificare se potevano deviare la traiettoria della roccia spaziale. La sonda ha iniziato il suo viaggio nel novembre 2021 e ha subito un duro colpo nel settembre di quest’anno. Da allora non abbiamo avuto notizie del DART, ma i ricercatori hanno scoperto che la sua missione è stata un completo successo. L’asteroide Dimorphos ha accorciato la sua orbita di circa 32 minuti.

Questo evento è stato una vera scoperta scientifica per la NASA nel 2022, in quanto ha dimostrato che è possibile difendere il pianeta Terra dagli asteroidi.

5# Più attivismo contro il cambiamento climatico

Dalla siccità alle inondazioni, dagli incendi alle tempeste tropicali. Quest’anno è stato anche l’anno dei disastri meteorologici. Ma, di conseguenza, ci sono sempre più persone e organizzazioni preoccupate per il cambiamento climatico.

Alcuni hanno fatto notizia, lanciando cibo contro opere d’arte come la Gioconda di Da Vinci. Altri, dal canto loro, si sono adoperati per inserire i prodotti chimici nella nuova disciplina dell’uso della plastica. Tuttavia, avevano tutti lo stesso obiettivo: attirare l’attenzione. Quindi, sebbene questa scoperta sia più sociale che scientifica, è stata importante nel 2022.

6 # Un modo per fermare l’omicron

Nonostante il 2022 sia stato l’anno della “nuova normalità”, il coronavirus è ancora molto presente. In Cina e Stati Uniti i contagi sono aumentati a dicembre. Tuttavia, gli scienziati sono riusciti a ridurre questi picchi con l’aiuto di iniezioni bivalenti.

Due studi dimostrano che queste iniezioni riducono i ricoveri più dei vaccini originali. Per “bivalenti”, i medici intendono i vaccini che proteggono il corpo da due tipi di antigeni. In questo caso, contro il ceppo originale e contro quello dell’omicron. Quindi un booster bivalente potrebbe aiutarci a reprimere questa fastidiosa variante il prossimo anno.

7# Un passo più vicino alla Luna

Il 16 novembre, la NASA ha lanciato Artemis 1, il suo razzo più potente fino ad oggi. La navicella spaziale non aveva astronauti all’interno, poiché i ricercatori volevano verificare se lo scudo termico della capsula avrebbe resistito alle radiazioni.

Il velivolo ha volato 25,5 giorni più lontano dalla Terra rispetto a qualsiasi veicolo spaziale costruito per l’occupazione umana aveva volato prima. Tuttavia, non ha avuto problemi durante il suo viaggio o il suo ritorno l’11 dicembre. Pertanto questa scoperta scientifica è un piccolo passo nel 2022 per uno più grande nel 2023: viaggi commerciali sulla Luna.

8# Città perdute in Amazzonia

Per secoli ci sono state leggende sulle città perdute in Amazzonia, ma esistono davvero. Un ricercatore dell’Istituto archeologico tedesco e i suoi colleghi hanno fatto questa scoperta scientifica nel 2022. Con l’aiuto della tecnologia di telerilevamento nota come lidar, hanno trovato una metropoli nell’Amazzonia boliviana.

Il team ritiene che questi insediamenti siano stati costruiti dalla cultura Casarabe e abbandonati intorno al 1400 d.C., forse a causa della siccità o dell’occupazione da parte dei colonizzatori. Tuttavia, ciò che è un dato di fatto è che ci sono città perdute in Amazzonia, non solo nei film.

9# Il Mpox è tornato

Monkeypox, ora noto come Mpox, è tornato nelle nostre vite a maggio. Questa malattia zoonotica provoca vesciche cutanee dolorose ed è estremamente contagiosa. Chiunque sia a stretto contatto con una persona infetta può contrarre il virus.

Questa scoperta scientifica non è stata esattamente piacevole nel 2022. Tuttavia, è importante ricordarlo poiché continua a rappresentare un pericolo per la salute pubblica in alcuni paesi come gli Stati Uniti, con 30.000 casi rilevati a dicembre.

10 # La prima accensione della fusione nucleare

La fusione nucleare è la chiave per frenare gli effetti del cambiamento climatico e presto potremmo capire perché. Il 5 dicembre, un team di scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory è riuscito ad avviare una reazione di fusione nucleare che ha prodotto più energia di quanta ne abbia consumata. Come direbbero i fisici nucleari, “Sono riusciti ad accendere un reattore a fusione“.

Niente di simile era mai stato fatto prima. Anche se, nel prossimo futuro, i militari potrebbero beneficiare di questa svolta più di noi, dal momento che una centrale nucleare a fusione è ancora lontana decenni.

Questa è la nostra ultima scoperta o pietra miliare scientifica del 2022. Speriamo che l’anno prossimo ne vedremo molte altre.