I decenni ’60 furono tempi turbolenti e, in Europa, i cattolici si trovarono ad affrontare tempeste di cambiamenti radicali che lasciarono molti stanchi o addirittura scettici. In quel periodo, il padre Joseph Ratzinger, un teologo tedesco e futuro papa Benedetto XVI, tenne una conferenza in cui parlò della sua visione per il futuro della Chiesa cattolica. Nella sua conferenza, Ratzinger descrisse una Chiesa divisa in due parti: una che egli definì “Chiesa della fede” e l’altra che chiamò “Chiesa del concilio“.

La “Chiesa della fede”, secondo Ratzinger, era un gruppo di credenti che si atteneva strettamente ai insegnamenti e alle pratiche cattoliche tradizionali. Erano una minoranza all’interno della Chiesa, ma erano forti nella loro fede e impegnati a vivere il messaggio del Vangelo.

D’altra parte, la “Chiesa del concilio” era un gruppo più orientato all’adattamento al mondo moderno e alla rilevanza per la società contemporanea. Questo gruppo era più aperto al cambiamento e disposto a discostarsi dagli insegnamenti tradizionali per attirare un pubblico più ampio.

Ratzinger vide questi due gruppi in tensione l’uno con l’altro, con la “Chiesa della fede” che si sentiva minacciata dalla “Chiesa del concilio”. Egli vide anche questa tensione come una divisione all’interno della Chiesa, con la “Chiesa della fede” che diventava un piccolo gruppo marginale.

Tuttavia, Ratzinger non vide questo come uno sviluppo negativo. Anzi, lo vide come un segno di speranza per il futuro. Egli credeva che la “Chiesa della fede”, sebbene piccola, sarebbe stata una forza potente per il bene, diffondendo il messaggio del Vangelo e servendo come faro di speranza per coloro che cercavano la verità.

Negli ultimi decenni, la Chiesa cattolica ha effettivamente vissuto divisioni e conflitti. Tuttavia, ha anche vissuto periodi di rinnovamento e rivitalizzazione, con molti cattolici che trovano forza e ispirazione nella loro fede.

Nonostante le sfide e le controversie che hanno affrontato la Chiesa, la visione di Ratzinger di una “Chiesa della fede” che rimanga forte e fedele alle sue radici continua a risuonare con molti cattolici di oggi. Quindi, resta da vedere se la sua profezia alla fine si avvererà.