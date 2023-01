Non importa se mangi un po’ più del solito durante le vacanze, il cibo non ti ucciderà. Infatti, un po’ di eccesso di cibo ogni tanto può far bene, permettendoti di rilassarti e goderti la compagnia dei tuoi cari. L’unica cosa da tenere a mente è non esagerare, poiché l’eccesso di cibo può portare a problemi di salute a lungo termine. Ma quanto devi preoccuparti degli impatti dell’eccesso di cibo durante le vacanze?

La cultura della dieta è una forza potente e sappiamo tutti che può farci sentire come se stessimo fallendo se non perdiamo peso abbastanza velocemente. Ma per quanto riguarda l’altro lato della medaglia?

Gli studi

Gli studi dimostrano che puoi aumentare di peso durante le vacanze. Infatti, in media è solo di circa 0,7 chili. Non è molto! Nonostante aumenti significativi dell’apporto energetico totale e riduzioni della qualità della dieta, non si è verificato alcun aumento di peso.

Questo è un fenomeno molto interessante perché sembra contraddire ciò che sappiamo sulla perdita di peso. Sappiamo che se mangi più di quanto il tuo corpo ha bisogno (in termini di calorie), aumenterai di peso. Allora perché le persone che consumano molte più calorie del necessario non ingrassano?

La risposta potrebbe risiedere nel tipo di cibo consumato da chi mangia più del necessario. Ma in genere, gli studi sull’aumento di peso durante le vacanze provengono dall’emisfero settentrionale, dove le vacanze coincidono con l’inverno.

Inoltre, questi studi si concentrano sul peso, non sulla salute. Il peso è solo un comodo indicatore da misurare, ma la salute è più complicata.

Conseguenze dell’eccesso di cibo durante le vacanze di Natale

Siamo in vacanza e probabilmente stai mangiando più del solito. Nessun problema. Ma l’eccesso di cibo ha alcune conseguenze di cui dobbiamo parlare.

L’eccesso di cibo può farti ingrassare, il che può portare a problemi di salute come diabete e malattie cardiache. Se sei obeso, il rischio di sviluppare queste malattie è notevolmente aumentato. Inoltre, è più facile farsi male quando si è in sovrappeso.

Se mangi troppo regolarmente, puoi soffrire di bassa autostima, ansia e depressione. Potresti sentirti in colpa per aver mangiato troppo o pensare di non meritare di essere felice, e non è vero!

Potresti anche ammalarti se la tua dieta non è abbastanza equilibrata e nutriente da supportare il sistema immunitario del tuo corpo. Alcune persone sono più inclini alle malattie di origine alimentare rispetto ad altre (come le donne incinte o le persone con un sistema immunitario indebolito), ma se mangi un sacco di cibo spazzatura o bevi alcolici ogni giorno, è probabile che in qualche modo influisca negativamente sulla tua salute.

Suggerimenti per prenderti cura di te durante le festività natalizie

L’alimentazione è importante tutto l’anno, ma soprattutto durante le vacanze. Probabilmente mangi più spesso e in abbondanza del solito, quindi è importante prenderti cura di te stesso.

Ecco alcuni suggerimenti per assicurarti che la tua alimentazione sia perfetta durante le festività natalizie: