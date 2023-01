Ci sono delle grosse novità per quanto riguarda il miglioramento tecnologico delle diverse piattaforme di gioco sul Web. Anche i casinò online vogliono guidare questa nuova rivoluzione tecnologica e stare sempre al passo coi tempi per poter attirare sempre più clienti nel prossimo futuro.

Al di là dei cambiamenti grafici che sono avvenuti in questi ultimi anni e al miglioramento della resa dei siti anche su dispositivi diversi, c’è sicuramente ancora molto che attende tutti i giocatori delle slot online, della Roulette e di qualsiasi altro gioco da casinò che vi venga in mente.

Ci sono naturalmente dei pro e dei contro ad alcune che riteniamo essere le prossime novità in questo campo e che coinvolgeranno milioni di utenti in tutto il mondo. Vediamo quali saranno i principali cambiamenti.

Il visore VR nei giochi di casinò

Una delle più attese novità nell’ambito dei giochi da casinò è senz’altro la possibilità di implementare i visori VR per rendere l’esperienza di gioco ancora più immersiva e simulare la presenza del giocatore all’interno di un casinò virtuale che assomiglierà sempre di più ad un casinò terrestre.

Un vantaggio di questo tipo di tecnologia è sicuramente il fatto di vivere un’esperienza di gioco completamente nuova. Immaginate la possibilità di muovere la leva della slot machine o di lanciare i dadi con le vostre mani. Di certo sarebbe una svolta da questo punto di vista.

Un contro è dovuto al fatto che si potrà sfruttare la tecnologia del visore prettamente all’interno della propria abitazione. Essendo un’esperienza molto coinvolgente, non è possibile pensare di isolarsi in questo modo in mezzo alla strada o in un luogo pubblico che non sia preposto all’uso esclusivo dei visori. Ma a quel punto si andrebbe direttamente al casinò reale…

I nuovi schermi dei cellulari

Le case produttrici degli smartphone hanno fatto sì che gli schermi dei telefoni cellulari di ultima generazione fossero non solo sempre più grandi, ma che offrissero anche una risoluzione sempre migliore. Per questo motivo, avere a disposizione uno schermo grande con una tecnologia Oled garantirebbe il pieno godimento dell’interfaccia grafica dei migliori siti di casinò online.

I vantaggi sono già piuttosto chiari e l’esperienza di gioco sui siti di casinò online sarà di primissima qualità, mentre per quanto riguarda i contro possiamo soltanto dire che l’unico aspetto negativo è rappresentato dal prezzo, decisamente alto, di questo tipo di device.

Il sonoro implementato

A volte non ci si rende conto di quanto sia effettivamente importante il sonoro sui diversi giochi da casinò. Durante una lunga sessione di Poker, un suono ben distinto ci segnalerà che è il momento di fare la nostra giocata. Il suono della pallina che gira vorticosamente sui numeri della Roulette ha un impatto altrettanto importante.

Proprio per questo motivo, godere di un suono eccezionale è fondamentale e le auricolari di nuova generazione permettono un isolamento totale dai rumori esterni per favorire il sonoro proveniente dal sito del casinò. Anche in questo caso, l’unico aspetto negativo è la quasi totale immersione nell’evento da voi scelto, che rischia di non farvi accorgere che è ora di scendere dal treno per tornare a casa!