Per condizioni croniche come ad esempio l’artrite reumatoide, il trattamento molto spesso richiede delle iniezioni per tutta la vita. La paura degli aghi, l’infezione associata all’iniezione e il dolore sono responsabili dei pazienti che saltano le dosi, il che incoraggia lo sviluppo di nuove strategie di somministrazione che combinano l’efficacia con effetti collaterali limitati per trattare i pazienti in modo adeguato.

Proprio per questo un gruppo di ricercatori ha esplorato un modo migliore per somministrare farmaci che non richiedono iniezioni ma potrebbero essere facili come ingoiare una pillola. Nel lavoro attuale, hanno esplorato la possibilità di utilizzare i batteri probiotici Lactobacillus reuteri come una nuova piattaforma di somministrazione orale di farmaci per trattare l’artrite reumatoide in un modello animale.

Scienza, un nuovo metodo potrebbe trasformare le iniezioni in pillole

Uno studio precedente aveva dimostrato che un peptide, o proteina corta, derivato dalla tossina dell’anemone di mare riduce in modo efficace e sicuro la gravità della malattia nei modelli di ratto di artrite reumatoide e nei pazienti con psoriasi a placche. Tuttavia questo trattamento richiede purtroppo iniezioni ripetute nel tempo, riducendo la compliance del paziente e la somministrazione orale diretta del peptide ha una bassa efficacia. Il laboratorio ha sviluppato gli strumenti e le competenze per modificare geneticamente i batteri probiotici per produrre e rilasciare composti. Nel presente studio, il team ha bioingegnerizzato il probiotico L. reuteri per secernere il peptide ShK-235 derivato dalla tossina dell’anemone di mare.

Sono stati scelti questi batteri in quanto sono originari dell’intestino umano e di altri animali. È uno dei gruppi di batteri dell’acido lattico che è stato a lungo utilizzato come fabbrica di cellule nell’industria alimentare ed è riconosciuto come sicuro dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Questi batteri hanno un eccellente profilo di sicurezza nei neonati, nei bambini, negli adulti e persino in una popolazione immunosoppressa. Questi risultati sono davvero incoraggianti; la consegna giornaliera di questi batteri che secernono peptidi, chiamati LrS235, ha ridotto drasticamente i segni clinici della malattia, tra cui infiammazione articolare, distruzione della cartilagine e danno osseo in un modello animale di artrite reumatoide.

Un altro motivo per cui hanno scelto L. reuteri è che questi batteri non rimangono nell’intestino in modo permanente. Vengono rimossi quando l’intestino rinnova regolarmente il suo strato superficiale interno a cui i batteri si attaccano. Ciò apre le possibilità di regolare la somministrazione del trattamento. Sono necessarie ulteriori ricerche per portare questo nuovo sistema di somministrazione di farmaci nella clinica, ma i ricercatori prevedono che potrebbe rendere il trattamento più facile per i pazienti in futuro. I risultati forniscono una strategia di somministrazione alternativa per i farmaci a base di peptidi e suggeriscono che tali tecniche e principi possono essere applicati a una gamma più ampia di farmaci e al trattamento delle malattie infiammatorie croniche.

Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay