Dopo essere stati molte ore al computer, seduti davanti ad una scrivania, il nostro corpo ci indica quando è stressato, facendoci provare dei dolori al collo e alla schiena. Per risolvere questo problemi sicuramente ci hanno spesso consigliato di sistemare la nostra postura o di concentrarci sull’ergonomia, ma l’esercizio fisico indica una nuova possibile strategia: fare dei piccoli scatti di movimento durante il giorno per rilasciare la tensione e lo stress nel corpo.

Proprio questo è quello che pensano alcuni ricercatori, ossia che fare dei piccoli movimenti possono aiutare a prevenire il dolore. Quando il cervello percepisce lo stress fisico o emotivo, il corpo rilascia ormoni che attivano i muscoli per diventare guardinghi e tesi. Fare l’esercizio fisico contrasta lo stress provocato, aumentando il flusso sanguigno a muscoli, tendini e legamenti e inviando sostanze nutritive alle articolazioni e ai dischi della colonna vertebrale.

Dolori schiena e collo, i 5 esercizi per un migliore sollievo

Gli specialisti di fitness della NASA, un’agenzia in cui le persone lavorano in posizioni sedute ad alto stress, hanno sviluppato una serie di 20 esercizi di un minuto per prevenire il dolore che chiunque può fare alla propria scrivania. Ora vediamone cinque da provare sicuramente. Il movimento è anche idratante per i tessuti connettivi e le articolazioni, invertendo l’irrigidimento che si verifica con un comportamento troppo sedentario. Fare piccole pause e muoversi durante il giorno impedisce al corpo di congelarsi. Brevi periodi di movimento, da delicati a vigorosi, ripetuti più volte al giorno, possono migliorare la salute cardiovascolare, arrestare la perdita muscolare, ridurre la mortalità per tutte le cause e ridurre lo stress.

Qualunque tipo di movimento o di esercizio funziona: da un esercizio di yoga a fare delle piccole corse nella stanza o addirittura fare alcune delle rampe di scale. Il programma della NASA includeva marce da seduti, sollevamenti dei polpacci in piedi, flessioni con le mani sulla scrivania, curl delle gambe in piedi e allungamento del collo, delle spalle e della schiena. Nessuna serie di esercizi funziona per tutti i corpi. Piuttosto, le persone dovrebbero concentrarsi su movimenti che sfidano le aree di debolezza, rafforzano più parti del corpo contemporaneamente e che gli piacciono.

Fare delle piccole pause lavorative e muoversi è la cosa migliore

Gli esperti consigliano di impostare un timer ogni mezz’ora o ora, quindi di fare tutto il possibile per modificare la posizione del corpo. Facciamo movimenti che varieranno i carichi posti sulla colonna vertebrale e sui muscoli. Ad esempio, se abbiamo tenuto le mani sulla tastiera per un po’, prendiamoci un minuto per raggiungere le braccia sopra la testa e allungare. Quindi alziamoci e prendiamo la colonna vertebrale attraverso i suoi intervalli di movimento: avanti e indietro, da un lato all’altro e rotazioni da sinistra a destra. Uno studio su larga scala ha suggerito che coloro che si prendevano pause dall’attività, rispetto a coloro che non facevano nulla, avevano meno probabilità di aver bisogno di più giorni di malattia a causa di malattia e dolore.

Allungare le bande di resistenza con le mani può contrastare il movimento inclinato e in avanti del collo e delle spalle quando si lavora al computer. Può anche aiutare con l’affaticamento muscolare dovuto allo stare seduti a una scrivania per lunghi periodi rafforzando i muscoli della schiena. Alcuni dei movimenti che vengono raccomandati, tra cui prendere un braccio in un ampio cerchio delicato, allungare il collo nella direzione opposta e poi ripetere il movimento nella direzione opposta, e sul lato opposto. Anche se ci sentiamo dolorante, un movimento delicato può essere calmante. Per il dolore muscoloscheletrico in generale, il movimento è davvero una buona cosa.

Foto di SnapwireSnaps da Pixabay