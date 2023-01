Secondo un nuovo studio multinazionale sul Long Covid, anche i casi più lievi possono avere sintomi duraturi dopo l’infezione da Covid-19. Questa condizione è definita come la continuazione o lo sviluppo dei sintomi tre mesi dopo l’infezione iniziale da SARS-CoV-2, il virus che causa Covid-19. Questi sintomi durano per almeno due mesi dopo l’esordio senza altra spiegazione.

Il nuovo studio ha suggerito in modo sbalorditivo che il 90% delle persone che hanno sviluppato questa condizione hanno avuto un caso lieve dell’infezione Covid-19. Dopo aver sviluppato il Long Covid, tuttavia, la persona tipica ha manifestato sintomi tra cui affaticamento, mancanza di respiro e problemi cognitivi come la nebbia del cervello, o una combinazione di questi, che hanno influito sul funzionamento quotidiano.

Long Covid, le persone affette hanno avuto casi lievi di Covid-19

Questi sintomi hanno avuto un impatto sulla salute tanto grave quanto gli effetti a lungo termine della lesione cerebrale traumatica. Lo studio ha anche scoperto che le donne hanno il doppio del rischio degli uomini e quattro volte il rischio dei bambini di sviluppare questa condizione. I ricercatori hanno analizzato i dati di 54 studi che riportavano oltre 1 milione di persone provenienti da 22 paesi che avevano manifestato sintomi di Covid-19. Hanno contato quante persone con l’infezione hanno sviluppato gruppi di nuovi sintomi e determinato in che modo il loro rischio di sviluppare la malattia variava in base all’età, al sesso e al fatto che fossero ricoverati in ospedale per Covid-19.

Inoltre hanno scoperto che i pazienti ricoverati in ospedale per la malattia avevano un rischio maggiore di sviluppare Long Covid e di avere sintomi più duraturi rispetto alle persone che non erano state ricoverate. Tuttavia, poiché la stragrande maggioranza dei casi non richiede il ricovero in ospedale, molti più casi di Long Covid sono derivati ​​da questi casi più lievi nonostante il loro minor rischio. Tra le persone affette da questa condizione i ricercatori hanno scoperto che quasi una persona su sette aveva sintomi ancora un anno dopo l’infezione e ancora non si sa quanti di questi diventeranno casi cronici.

Mentre lo studio si è concentrato sui tre sintomi più comuni associati al Long Covid che influenzano il funzionamento quotidiano, la condizione può includere anche sintomi come perdita dell’olfatto e del gusto, insonnia, problemi gastrointestinali e mal di testa, tra gli altri. Tuttavia nella maggior parte dei casi questi sintomi aggiuntivi si verificano insieme ai sintomi principali per i quali abbiamo fatto delle stime. Le varianti Covid-19 presentano anche nuovi enigmi. I ricercatori sanno che la variante omicron è meno mortale dei ceppi precedenti. Le prove iniziali mostrano un rischio inferiore di Long Covid da Omicron rispetto ai ceppi precedenti, ma sono necessari molti più dati.

