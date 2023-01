Per questo nuovo anno c’è una piacevole sorpresa che si conferma con tutta la sua solidità. I casinò sono sempre attivi e stanno per offrire soluzioni ancora più interessanti per i tantissimi giocatori che avranno intenzione di partecipare alle differenti sessioni di gioco.

Un’altra conferma riguarda i bookmaker non aams (2023) che nello scorso anno sono riusciti a conquistare una buona fetta di mercato e l’intenzione sembrerebbe essere quella di confermarsi, se non addirittura superarsi, per quel che concerne quest’anno.

La sicurezza dimostrata a livello informatico e tutta una serie di vantaggi che vi andremo ad elencare, ha fatto sì che un nutrito numero di giocatori si sia spostato verso questa tipologia di casinò online, scoprendone il lato profittevole, dopo aver tentennato per diverso tempo, solo per paura di essere vittime di qualche frode. Così non è stato e il rilancio per quest’anno sarà sicuramente molto importante.

La varietà dei bonus è sempre allettante

Uno degli aspetti che è stato maggiormente apprezzato da un sempre crescente numero di giocatori è rappresentato dalla varietà dei bonus che questo tipo di casinò è in grado di offrire. Non solo bonus di benvenuto quindi, ma anche altre tipologie che piacciono parecchio.

Vi sono interessanti bonus che riguardano i depositi e non solo necessariamente il primo deposito in assoluto. Ulteriori vantaggi vengono attribuiti anche su una sorta di fedeltà dimostrata da chi garantisce una discreta permanenza sul sito.

Approfittare dei tanti bonus che ogni settimana vengono messi in palio è un ulteriore vantaggio per i molti naviganti, che possono spulciare i tantissimi casinò online, alla ricerca dell’offerta più vantaggiosa.

Tuttavia, dovresti sempre essere attento e responsabile e leggere le condizioni del bonus prima di iniziare a giocare, poiché potrebbero rivelarsi svantaggiose.

Diversi metodi di pagamento

Un altro aspetto molto interessante è dovuto ai tanti metodi di pagamento con i quali sarà possibile ricaricare il proprio conto giocatore e, ovviamente, andare a prelevare anche le eventuali vincite.

Oltre al classico bonifico bancario e alle molte carte di credito, ci sono anche tanti portafogli online, come: Skrill, Neteller o Trustly e certamente anche il famosissimo e sempre apprezzato PayPal. Raccomandato, anche dagli stessi casinò il metodo di pagamento con carte prepagate, così da non rischiare veramente nulla e proteggersi da eventuali pirati informatici.

Alcuni casinò online stanno anche iniziando a testare Bitcoin e altre criptovalute. Non tutti sono così aperti per quanto riguarda questo tipo di pagamento, ma di certo nel 2023 ci saranno sempre più casinò online che lo adotteranno.

Cifre alte per quel che riguarda il payout

A sentire gli utenti, una delle più grandi soddisfazioni che riescono a trarre da questo tipo dai casinò non AAMS è che i payout sono generalmente più alti degli altri casinò.

Ciò significa, nel concreto, che le cifre che vengono ripagate dai casinò sono più alte e si traduce in una più alta percentuale di vincite da parte dell’utenza. Con questi presupposti, non si può che ipotizzare un ulteriore crescita in termini di fatturato da parte di un casinò che offre molto sia per quanto riguarda i premi che i bonus e molto altro ancora.