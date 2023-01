Una nuova interessante funzione sta per sbarcare su WhatsApp. Riguarda i famosi messaggi effimeri e potrebbe cambiare drasticamente il modo in cui gli utenti li utilizzano. Presto, sarà possibile conservare i messaggi effimeri all’interno delle chat. Il tutto con un semplice tocco. Cosa vuol dire? Andiamo a scoprirlo insieme.

I messaggi effimeri di WhatsApp sono quei messaggi che scompaiono una volta inviati e letti dal destinatario. Al momento, non esiste nessun modo per far si che questi messaggi non scompaiano dalle chat. A breve, arriverà un’opzione chiamata “Messaggi conservati” che, appunto, permetterà di conservare i messaggi effimeri all’interno delle chat. Ecco in che modo.

WhatsApp: come conservare i messaggi effimeri all’interno delle chat

La funzione è stata scovata dal noto WABetaInfo in una delle ultime beta di WhatsApp per dispositivi Android. Non si tratta di una novità assoluta nel mondo dei social. Snapchat, ad esempio, la propone da tempo. La feature, come già accennato, permetterà agli utenti di salvare i messaggi effimeri nella chat semplicemente cliccandoci su e selezionando la voce “Conserva”. I messaggi effimeri conservati verranno contrassegnati da un’icona specifica. In qualsiasi momento, se uno dei partecipanti alla chat vuole far scomparire il messaggio conservato, potrà farlo cliccando sulla voce “non conservare”.

Ricordiamo che la funzione è attualmente in fase di sviluppo. Al momento, quindi, non può essere utilizzata da nessuno. Se le cose andranno come previsto, dovremmo vederla arrivare nel corso delle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.