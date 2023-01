Il cioccolato è amato da milioni di persone in tutto il mondo, ma cosa rende questo dolce così delizioso? Un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Warwick ha scoperto che la sensazione di scioglimento del cioccolato in bocca è causata dalla sua capacità di aderire alle papille gustative della lingua, creando così una sensazione unica e piacevole.

Il team di ricercatori ha utilizzato un microscopio ad alta risoluzione per esaminare le proprietà fisiche del cioccolato mentre si scioglieva in bocca. Hanno scoperto che il cioccolato si attacca alle papille gustative della lingua, creando una sensazione di “coating” o rivestimento, che dura fino a cinque minuti dopo l’assunzione.

Il cioccolato fondente ha una consistenza più solida rispetto al cioccolato al latte e al cioccolato al latte con nocciole, questo perché ha un contenuto di cacao maggiore. Questo rende il cioccolato fondente più adatto a creare la sensazione di “coating” in bocca, poiché si scioglie più lentamente rispetto alle altre varietà.

I ricercatori hanno inoltre scoperto che la temperatura della bocca ha un impatto significativo sulla sensazione di scioglimento del cioccolato. Il cioccolato che viene consumato a temperatura ambiente si scioglie più rapidamente rispetto a quello che è stato refrigerato, creando così una sensazione di scioglimento più intensa e piacevole.

Questi risultati offrono nuove informazioni su come il cioccolato interagisce con il nostro palato e come la sensazione di scioglimento influisce sulla percezione del gusto. Questa comprensione potrebbe aiutare i produttori di cioccolato a sviluppare nuove varietà e formulazioni che offrono un’esperienza di gusto ancora più piacevole.

In generale, il cioccolato è un alimento che non solo ci fa sentire bene ma anche ci fa vivere un’esperienza sensoriale unica e complessa. E’ importante però non esagerare nell’assunzione poiché il cioccolato è un alimento ricco di zuccheri e grassi, eccessivo consumo può causare problemi per la salute.