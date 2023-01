L’auto sportiva è spesso associata a un‘immagine di potere e virilità. Ma c’è una relazione tra le dimensioni del membro maschile e la scelta di un’auto sportiva? Secondo uno studio condotto da psicologi dell’Università di Valencia, ci potrebbe essere prio un legame.

Lo studio, che è stato condotto su un campione di uomini tra i 18 e i 68 anni, ha scoperto che gli uomini che si sentivano insicuri riguardo alle dimensioni del loro pene erano più propensi a scegliere un’auto sportiva. Gli psicologi hanno ipotizzato che questi uomini potrebbero utilizzare l’auto sportiva come un “compensatore” per le loro insicurezze.

Gli psicologi hanno anche scoperto che gli uomini che possiedono auto sportive erano più propensi a fare sesso al volante, rispetto agli uomini che possiedono auto normali. Tuttavia, lo studio non ha dimostrato che questi uomini abbiano effettivamente un pene più piccolo rispetto agli altri uomini.

I risultati dello studio

I risultati di questo studio suggeriscono che c’è una relazione tra le dimensioni del pene e la scelta di un’auto sportiva, ma è importante notare che questa relazione è complessa e multifattoriale. Ci sono molti altri fattori che possono influire sulla scelta di un’auto sportiva, come il budget, le esigenze di trasporto e le preferenze personali.

Inoltre, è importante sottolineare che le dimensioni del pene non sono un indicatore di mascolinità o virilità. La mascolinità e la virilità sono complesse e multidimensionali, e non possono essere definite solo dalle dimensioni del pene.

In generale, è importante evitare di associare la scelta di un’auto sportiva con le dimensioni del pene o la mascolinità. L’auto sportiva è solo un mezzo di trasporto e non dovrebbe essere utilizzata per compensare le insicurezze o per dimostrare la propria mascolinità.

In definitiva, questo studio ci mostra che ci può essere una relazione tra la dimensione del pene e la scelta di un’auto sportiva, ma bisogna considerare che ci sono molti altri fattori che influiscono sulla scelta di un’auto e che le dimensioni del pene non sono un indicatore di mascolinità o virilità.