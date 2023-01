La questione degli straordinari e del loro impatto sulle persone e sulle organizzazioni è stata oggetto di numerosi studi e dibattiti. Un recente studio condotto negli Stati Uniti ha esaminato il legame tra gli straordinari e i salari dei manager.

Lo studio, condotto da un team di ricercatori della Harvard Business School, ha analizzato i dati di oltre 2.000 manager e ha scoperto che coloro che lavorano più ore straordinarie non guadagnano necessariamente di più rispetto ai loro colleghi che lavorano meno ore straordinarie. In effetti, i manager che lavorano più ore straordinarie tendono a guadagnare meno dei loro colleghi che lavorano meno ore straordinarie.

I risultati dello studio

I ricercatori hanno scoperto che i manager che lavorano più ore straordinarie sono spesso più stressati e meno soddisfatti del loro lavoro rispetto ai loro colleghi che lavorano meno ore straordinarie. Inoltre, i manager che lavorano più ore straordinarie tendono a essere meno produttivi e a prendere decisioni peggiori rispetto ai loro colleghi che lavorano meno ore straordinarie.

I ricercatori hanno anche scoperto che le organizzazioni che pagano i manager in base al numero di ore straordinarie lavorate tendono ad avere una maggiore rotazione del personale e una minore soddisfazione dei dipendenti rispetto alle organizzazioni che non pagano i manager in base al numero di ore straordinarie lavorate.

Conclusioni

In generale, questo studio mostra che gli straordinari non necessariamente portano a un aumento del salario e che possono avere effetti negativi sulla salute mentale e sul benessere delle persone e delle organizzazioni. Invece di incoraggiare gli straordinari, le organizzazioni dovrebbero cercare di creare un equilibrio tra lavoro e vita privata per i propri dipendenti e di valutare i dipendenti in base al loro rendimento e non in base alle ore lavorate.

Inoltre, le organizzazioni dovrebbero considerare di implementare politiche per promuovere la gestione del tempo efficace e per incoraggiare i dipendenti a prendersi il tempo necessario per riposare e ricaricarsi. In questo modo, le organizzazioni possono aumentare la produttività e migliorare la soddisfazione dei dipendenti.

In definitiva, questo studio ci mostra come gli straordinari non necessariamente portino ad un aumento del salario e possono causare effetti negativi sulla salute mentale e sul benessere delle persone e delle organizzazioni. Invece di incoraggiare gli straordinari, le organizzazioni dovrebbero cercare di creare un equilibrio tra lavoro e vita privata per i propri dipendenti e di valutare i dipendenti in base al loro rendimento e non in base alle ore lavorate. Inoltre, le organizzazioni dovrebbero considerare di implementare politiche per promuovere la gestione del tempo efficace e per incoraggiare i dipendenti a prendersi il tempo necessario per riposare e ricaricarsi. In questo modo, le organizzazioni possono aumentare la produttività e migliorare la soddisfazione dei dipendenti. In definitiva, è importante che le organizzazioni e i dipendenti trovino un equilibrio tra lavoro e vita privata per ottenere i migliori risultati possibili e un ambiente di lavoro sano e soddisfacente.