Secondo nuovi documenti non più classificati del Pentagono, il numeri degli avvistamenti di UFO negli ultimi due anni sono aumentati a dismisura. Ovviamente con questo termine si intende oggetto volante non identificato che vuol dire tutto e niente. Se dal 2001 e tornando indietro di 17 anni ci sono stati 144 segnalazioni, negli ultimi due anni sono state oltre 360.

Sul motivo dietro questo aumento delle segnalazioni degli UFO potrebbe esserci una risposta rapida, come il fatto che la gente ha avuto meno da fare durante la pandemia e ha guardato più spesso nel cielo. In realtà questi avvistamenti arrivano da personale militare che non ha cambiato più di tanto la routine lavorativa. Perché quindi? Ci sono diverse risposte, ma soprattutto una.

Sempre più UFO nel cielo

Uno stralcio del documento ufficiale del Congresso: “L’aumento delle segnalazioni è in parte dovuto a una migliore comprensione delle possibili minacce che UAP (UFO) può rappresentare, sia come sicurezza dei rischi di volo che come potenziali piattaforme di raccolta degli avversari, e in parte a causa della riduzione dello stigma che circonda UAP segnalazione. Questo aumento dei rapporti offre maggiori opportunità di applicare analisi rigorose e risolvere gli eventi. Prendiamo sul serio le segnalazioni di incursioni nel nostro spazio designato, terra, mare o spazi aerei ed esaminiamo ciascuna di esse.”

Nel rapporto vengono spiegati alcuni di questi avvistamenti: 26 sono stati causati da droni o dispositivi simili, 163 sono stati causati da palloncini o simili e sei da volatili o detriti leggeri sospesi in aria. Questo però lascia il mistero dietro a 171 rapporti di segnalazioni di UFO che secondo il Pentagono richiedono “richiedono ulteriori analisi a causa di caratteristiche di volo o capacità prestazionali insolite.”