Bereal è una nuova tecnologia in fase di sviluppo che permette di creare oggetti virtuali interattivi che possono essere visti e toccati come se fossero reali. La tecnologia è basata sulla realtà aumentata e mira a creare un’esperienza di realtà mista in cui l’utente può interagire con gli oggetti virtuali in modo simile a come interagirebbe con quelli reali.

Bereal utilizza una combinazione di tecnologie, tra cui la scansione 3D, la computer vision e la modellazione 3D, per creare modelli digitali precisi degli oggetti. Questi modelli possono quindi essere visualizzati su dispositivi come smartphone e tablet, utilizzando la realtà aumentata per sovrapporli alla visione della realtà. In questo modo, l’utente può vedere l’oggetto virtuale come se fosse davanti a loro, e anche interagire con esso, per esempio, toccandolo o spostandolo.

La tecnologia di Bereal potrebbe avere molte applicazioni pratiche, come ad esempio la progettazione di case, la pianificazione di eventi o la presentazione di prodotti in un’esperienza immersiva. Potrebbe essere utilizzato anche nel settore dell’istruzione, per creare ambienti di apprendimento immersivi in cui gli studenti possono interagire con modelli virtuali di strumenti scientifici o di monumenti storici.

Inoltre, Bereal ha un grande potenziale anche nel mondo dell’intrattenimento, per creare esperienze immersivi e coinvolgenti in cui gli utenti possono interagire con personaggi o oggetti in modo del tutto nuovo.

Bereal è ancora in fase di sviluppo, quindi non è ancora disponibile sul mercato, ci sono ancora molti aspetti che vanno perfezionati, per esempio la gestione della percezione tattile degli oggetti virtuali. Tuttavia, la sua promessa di creare un’esperienza di realtà mista che combina elementi virtuali e reali in modo naturale e interattivo, è una prospettiva interessante per il futuro delle tecnologie di realtà aumentata.