Due startup, Panasonic e Biel Glasses, hanno sviluppato occhiali smart per persone ipovedenti, come frutto di una collaborazione del 2021. Progettati per risolvere i problemi di mobilità delle persone ipovedenti, con l’obiettivo di renderle maggiormente autonome. La tecnologia sfrutta l’Intelligenza Artificiale e la robotica per comprendere l’ambiente circostante e la realtà mista per adattarlo alla visione residua degli utenti.

Unendo gli occhiali leggeri per realtà virtuale compatibili con HDR 5.2K di Panasonic con le tecnologie per ipovisione di Biel Glasses è nato un prodotto che riduce le difficoltà motorie causate da gravi disturbi della vista, come la perdita della vista periferica o visione a tunnel, che colpisce chi soffre di condizioni tra cui glaucoma, retinite pigmentosa e altri problemi. Inoltre alle persone permette di muoversi con estrema facilità e sicurezza grazie a feedback su ostacoli e altri pericoli.

L’intelligenza artificiale e la robotica analizzano in tempo reale i contenuti della scena catturati dalle fotocamere e dai sensori individuando potenziali pericoli per la mobilità, come ostacoli, gradini, buche, che vengono percepiti dagli utenti grazie alle indicazioni grafiche fornite dalla realtà mista e adattate alla loro visione residua. Le funzioni di questi occhiali si adattano a seconda delle condizioni del paziente e alle sue esigenze specifiche. Grazie ai pannelli μOLED e alle lenti pancake per la visualizzazione delle immagini, gli occhiali intelligenti hanno un consumo energetico ridotto e risultano estremamente compatti e leggeri per favorire l’indipendenza e il comfort di chi li indossa.

Secondo stime recenti, solo in Italia ci sono oltre 1,5 milioni di ipovedenti. Di questi, oltre il 60% ha un’età superiore a 50 anni. Questi feedback sono il frutto del lavoro svolto dalla tecnologia integrata nel dispositivo, che analizza in tempo reale ciò che si trova nell’ambiente circostante guardando attraverso le fotocamere e i sensori integrati per individuare potenziali ostacoli per la mobilità.

Panasonic e Biel Glasses hanno presentato questo progetto in occasione del CES 2023 a Las Vegas. Al momento questi occhiali non sono ancora commercializzabili, ma le aziende hanno condiviso il proprio piano di continuare a portare avanti i necessari sviluppi tecnologici e le verifiche cliniche per la commercializzazione delle soluzioni a supporto dell’ipovisione.

Foto di Myriams-Fotos da Pixabay