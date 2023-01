Un team di designer e ingegneri ha creato uno yacht unico nel suo genere, chiamato “Flying Yacht“, che si solleva dall’acqua e raggiunge velocità record. Il team, composto da professionisti provenienti da diverse parti del mondo, ha lavorato per anni per realizzare questo progetto ambizioso.

Il Flying Yacht è lungo 30 metri e pesa circa 30 tonnellate. La sua particolarità è che è in grado di sollevarsi dall’acqua grazie a dei propulsori idrovolanti, che gli permettono di raggiungere un’altezza di circa 2 metri. Una volta in aria, il Flying Yacht è in grado di raggiungere velocità fino a 60 nodi, ovvero circa 110 km/h.

Il team ha dichiarato che il Flying Yacht è stato progettato per offrire un’esperienza di navigazione unica e divertente, ma allo stesso tempo sicura. Il suo design aerodinamico gli permette di navigare sull’acqua e nell’aria in modo stabile e controllato. Inoltre, il Flying Yacht è dotato di tecnologie avanzate di navigazione e sistemi di sicurezza per garantire la massima sicurezza ai passeggeri.

Il team ha dichiarato che il Flying Yacht sarà in grado di raggiungere luoghi inaccessibili ai tradizionali yacht, come le isole remote e le baie nascoste. Inoltre, essendo in grado di sollevarsi dall’acqua, il Flying Yacht potrà evitare i problemi causati dalle onde e dalle correnti.

Il Flying Yacht è ancora in fase di sviluppo e non è ancora disponibile per l’acquisto, ma il team sta lavorando per renderlo disponibile il prima possibile. Ci aspettiamo che questo yacht innovativo diventi presto un must-have per gli appassionati di navigazione e per coloro che cercano un’esperienza di navigazione unica e lussuosa.