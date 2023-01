Secondo le immagini catturate dagli scienziati della NASA, Io, la terza tra le lune più grandi di Giove è coinvolta in una danza davvero esplosiva. In orbita vicino alle altre due più grandi lune del pianeta, la composizione minerale di questa luna è costantemente attratta e spinta dalla gravità, creando calore per attrito in profondità all’interno della luna. Ciò la rende maggiormente attiva dal punto di vista vulcanico, in quanto ci sono centinaia di vulcani e cascate di lava che ricoprono la superficie.

Nonostante una serie di missioni ci sono misteri duraturi sul tipo di attività vulcanica su Io e su come l’energia infuocata della luna interagisce con Giove e altri corpi vicini. Nel 2022 uno studio che ha esaminato i gas emessi da Io, ha rilevato segni che si stava verificando un diverso tipo di eruzione, più potente o più persistente.

Scienza, la luna di Giove sotto una nuova visione

Io è certamente uno dei corpi più energetici del sistema solare, e non si ha idea di come apparirà quando lo accendi con il telescopio. Poiché Io è lontano dal sole e ha un’atmosfera molto sottile, la sua superficie, in media, si trova a circa meno 200 gradi Fahrenheit ed è ricoperta da uno strato gelido di composti solforici. Le eruzioni vulcaniche li possono raggiungere temperature fino a 2.500 gradi Fahrenheit. Quando il super caldo incontra il super freddo, molecole come l’anidride solforosa e il sodio possono essere lanciate nello spazio.

Alcune delle eruzioni più esplosive provengono da fessure nella superficie e lanciano fontane di lava a mezzo miglio nello spazio. Le molecole cariche creano un fenomeno noto come “toro plasmatico“, una nuvola di gas ionizzato a forma di ciambella che si raccoglie nel campo magnetico di Giove. È possibile guardare direttamente i punti caldi vulcanici di Io con telescopi a infrarossi. Tuttavia gli scienziati hanno adottato un approccio diverso; Invece di usare la luce infrarossa, usano IoIO per bloccare la luce proveniente da Giove e misurare il gas che lo circonda.

Mentre i telescopi a infrarossi possono dirci dove i vulcani stanno eruttando su Io e quanto possono essere potenti, lo studio del toro del plasma può dirci quando un’eruzione è chimicamente ricca, segnalando che potrebbe essere più potente, più persistente o semplicemente più peculiare. Ogni anno hanno monitorato l’attività vulcanica attraverso IoIO, ha notato una sorta di aumento della concentrazione, o schiarimento, di gas nel toro del plasma. Questi cambiamenti sono correlati alle esplosioni vulcaniche, la cui intensità può essere misurata dai livelli di sodio emessi dalla luna.

Cercare di comprendere il sistema gioviano

Tuttavia nel 2022 dopo una grande esplosione vulcanica, hanno notato che il toro conteneva molto meno anidride solforosa di quanto suggerirebbero le dimensioni dell’eruzione. Il toro non era brillante come avrebbe dovuto essere. Ciò potrebbe significare che l’eruzione aveva una composizione chimica diversa dalle altre, o che diversi tipi di minerali erano stati disturbati. Oppure potrebbe significare che il toroide si stava rapidamente diffondendo in risposta all’intensa eruzione. Lo studio dell’anomalia potrebbe evidenziare, in modo più dettagliato, i diversi tipi di vulcani su Io, così come le interazioni tra il toro del plasma e altre lune massicce intorno a Giove. Tuttavia, dovranno essere raccolti molti più dati per mettere insieme tutti i pezzi, anche da altri potenti telescopi sulla Terra.

Questo studio potrebbe aprire la porta a ricerche simili e diffuse che potrebbero fornire dati per aiutare a comprendere il sistema gioviano. Questo tipo di ricerca frammentaria è parte integrante della comprensione di Io. Il fatto che l’ultima osservazione sia stata fatta con strumenti ampiamente accessibili apre la possibilità di ulteriori studi, simili e diversi, nel genere.

Foto di Alexander Antropov da Pixabay