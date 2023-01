Tunit è un’azienda italiana che progetta e produce accessori di alta qualità per dispositivi Apple, con attenzione alla sostenibilità ambientale e umana.

Sappiamo tutti cosa succede quando dobbiamo aggiungere o sostituire un accessorio Apple: l’occhio va al nostro portafoglio. Ci sono svariati motivi per cui l’azienda di Cupertino ha questi prezzi e uno è la qualità. Molti brand offrono accessori Apple più accessibili, ma spesso non in linea con la qualità degli originali.

Tunit ha risolto questo problema, mantenendo alta l’attenzione alla sostenibilità nella produzione e commercializzazione degli accessori. L’azienda italiana offre una gamma completa di accessori per dispositivi Apple di qualità equivalente agli originali, ma a prezzi più concorrenziali.

Sul sito tunit.store si trova ogni tipo di accessorio proprietario, tra cui Shield Case per AirPods, Wireless Charging Docks e accessori dedicati ai viaggi in auto. Tra le soluzioni che Apple non offre c’è appunto un caricabatterie da automobile con doppia ricarica, che consente di ricaricare contemporaneamente il telefono e gli auricolari o un altro device.

Sui propri caricabatterie per MacBook e iPad, inoltre, Tunit utilizza il Nitruro di Gallio, materiale che consente caricatori più leggeri e durevoli. Inoltre, troviamo un piccolo dock ultra-portatile per Apple Watch, che consente di avere la tipica ricarica wireless ovunque, grazie alla sua estrema portabilità.

La punta di diamante dei caricatori wireless è la power station “All-in-One”, che sfrutta ovviamente la tecnologia MagSafe per garantire l’attacco perfetto tra caricatore wireless e dispositivi. Questa power station proprietaria permette di posizionare contemporaneamente tutti i wearable Apple – oltre al tuo iPhone – e farlo ad alta velocità.

Se stai cercando accessori di qualità e sostenibili per il tuo iPhone o Mac, Tunit è la scelta giusta per te.